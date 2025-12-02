C'era il rigore per la Lazio contro il Milan? Il verdetto di Rocchi a Open Var: "Meritava un check di 15 secondi"

Nella settimanale puntata di Open Var su DAZN il tema caldo è stato il finale di Milan-Lazio.
Nel recupero dell'anticipo di sabato sera, infatti, i biancocelesti hanno chiesto un calcio di rigore per un tocco con la mano di Pavlovic.
Il direttore di gara però, dopo essere stato richiamato dal VAR, ha assegnato un calcio di punizione alla difesa per un presunto fallo di Marusic nella stessa azione.
Una decisione che non ha convinto il designatore Rocchi: ma c'era il rigore per la Lazio? Il verdetto di Open Var.