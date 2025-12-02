C'era il rigore per la Lazio contro il Milan? Il verdetto di Rocchi a Open Var: "Meritava un check di 15 secondi"

"Non è rigore ma non è mai fallo alla difesa. La decisione giusta era calcio d'angolo, capisco chi si arrabbia, in questo caso la Lazio, perché se non gli dai il rigore penso che lo avrebbero accettato subito. Nessuno può mettere in discussione la non punibilità di questo tocco di mano: la palla è a 30 centimetri, è una cannonata, il giocatore è in contrasto, il fatto che sia un tiro in porta non cambia nulla. A quel punto era logica la scelta di un calcio d'angolo. Se dobbiamo metterla in termini pratici abbiamo fatto un errore meno importante, ma comunque importante. La punibilità di un fallo di mano non la dà il tiro in porta. Si doveva ricominciare da un corner", ha proseguito Rocchi.