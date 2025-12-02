Pubblicità
Lelio Donato

C'era il rigore per la Lazio contro il Milan? Il verdetto di Rocchi a Open Var: "Meritava un check di 15 secondi"

Il designatore ha fatto chiarezza sull'episodio più discusso dell'ultimo turno di Serie A in Milan-Lazio: "Non è mai fallo alla difesa, meritava un check di 15 secondi".

Nella settimanale puntata di Open Var su DAZN il tema caldo è stato il finale di Milan-Lazio.

Nel recupero dell'anticipo di sabato sera, infatti, i biancocelesti hanno chiesto un calcio di rigore per un tocco con la mano di Pavlovic.

Il direttore di gara però, dopo essere stato richiamato dal VAR, ha assegnato un calcio di punizione alla difesa per un presunto fallo di Marusic nella stessa azione.

Una decisione che non ha convinto il designatore Rocchi: ma c'era il rigore per la Lazio?  Il verdetto di Open Var.

  • RIGORE PER LA LAZIO? COSA HA DETTO ROCCHI A OPEN VAR

    Gianluca Rocchi ha bocciato l'operato del VAR di Milan-Lazio in occasione dell'episodio che ha portato anche all'espulsione di Allegri.

    "Non ci sono dubbi. Questa è una decisione che meritava un check di 15 secondi! Non ‘c'è nessun gradi di punibilità. La cosa che mi dispiace e mi sorprende è che il VAR va in quella direzione subito, non  riesco a capire cosa possa essere scattato nella testa di questi i ragazzi per far cambiare la decisione. Mi allaccio a una cosa e mi assumo totalmente io la responsabilità: quando io parlo di un OFR in più, non vuol dire che ogni dubbio mando l’arbitro al monitor, altrimenti rischiamo di fare un cataclisma. Chi sente l’audio ha capito che la decisione non è dubbia, ma per il VAR è rigore: si può discutere quanto si vuole. Quando parlo di un OFR in più parlo di 3-4 episodio in una stagione", le parole di Rocchi.

  • "MAI RIGORE, MA NEMMENO FALLO ALLA DIFESA"

    "Non è rigore ma non è mai fallo alla difesa. La decisione giusta era calcio d'angolo, capisco chi si arrabbia, in questo caso la Lazio, perché se non gli dai il rigore penso che lo avrebbero accettato subito. Nessuno può mettere in discussione la non punibilità di questo tocco di mano:  la palla è a 30 centimetri, è una cannonata, il giocatore è in contrasto, il fatto che sia un tiro in porta non cambia nulla. A quel punto era logica la scelta di un calcio d'angolo. Se dobbiamo metterla in termini pratici abbiamo fatto un errore meno importante, ma comunque importante. La punibilità di un fallo di mano non la dà il tiro in porta. Si doveva ricominciare da un corner", ha proseguito Rocchi.

  • IL DIALOGO TRA SALA VAR E ARBITRO

    • Sala VAR: “È possibile fallo di mano?”
    • Arbitro Collu:“Com’è? Angolo”
    • Sala VAR:“Sto guardando, aspetta, dammi tempo. Fammi vedere chi la colpisce prima”
    • Sala VAR: “Eh, ho capito, ma il braccio è salito. Vedi dove va questo pallone. Aspetta che sto controllando, check in corso”
    • Sala VAR: “Ok qui la mano però sta attaccata. Perché se sta andando in porta potrebbe essere punibile, ma quel braccio mi sembra proprio super attaccato. Eh, insomma, no, è un po’ così. Largo, sì”.
    • Sala VAR:Il pallone sta andando però lì, quella di prima mi piace, poi dobbiamo vedere l’APP. Aspetta Peppe, c’è un possibile tocco di mano, quindi devo controllare”
    • Arbitro Collu: “Sì, stanno controllando ragazzi”
    • Sala VAR:Questa è la migliore, perché lui allarga il gomito, un pochino il movimento lo fa, ok. Questa qui gliela dobbiamo proporre, poi mi fai vedere anche un’altra camera se ce l’abbiamo”
    • Sala VAR: Te la devo far rivedere, però controllo prima l’APP, ok? Vedi da qua, si”.
    • Sala VAR:Ti consiglio una OFR per possibile calcio di rigore. Prima questa, fagli vedere il punto di contatto, poi tutta la dinamica”
    • Arbitro Collu:“Signori, io non controllo così. Per favore mister”
    • Allegri: Ogni volta che arbitri te”
    • Arbitro Collu: Fuori”
    • Sala VAR:È un tiro in porta, comunque poi lo valuterà. Perché lui allarga anche il gomito”
    • Arbitro Collu:Tutti seduti e io controllo”
    • Sala VAR:“Ti faccio vedere il punto di contatto poi la dinamica, ok? Questo è il punto di contatto di Pavlovic. Ti faccio vedere anche altre camere. Te lo faccio vedere in dinamica.
    • Arbitro Collu: “Lui va in opposizione col gomito, aspetta un attimo. Però c’è il fallo di Marusic che lo trattiene prima del fallo di mano”
    • Sala VAR:“Ti faccio vedere tutta la dinamica così lo valuti tu”
    • Arbitro Collu:Fammi vedere anche la tempistica di Marusic che trattiene. Perfetto, c’è la maglia tirata. Io fischio fallo per la difesa”
    • Sala VAR: “Sì ti sto seguendo. È una tua decisione”
    • Arbitro Collu: “Spiego anche che c’è il fallo di mano, ma che c’è il fallo prima”
    • Sala VAR:“Lui sta davanti però secondo me, però è una scelta sua. Per me non può essere”
