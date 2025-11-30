Brutto fallo e cartellino rosso per Caicedo in Chelsea-Arsenal, Merino se la prende con l'avversario nel post-match: "Intervento terribile, sapevo sarebbe stato espulso"

Intervistato da Sky Sports, al termine del match, Merino ha dichiarato: "Ho sentito la caviglia girarsi, ma fortunatamente non ho riportato alcun danno grave. Sapevo che era un intervento terribile e che sarebbe stato estratto il cartellino rosso".

Alla domanda se avesse parlato con Caicedo, ha semplicemente risposto: "No. Niente".

Anche l'allenatore del Chelsea Enzo Maresca ha detto la sua sull'episodio, difendendo il suo giocatore e citando un episodio avvenuto all'inizio della stagione nella partita tra i Blues e il Tottenham.

"Faccio fatica a capire i diversi modi di giudicare", ha detto Maresca a Sky Sports. "E Bentancur su Reece? Perché uno è rosso e l'altro no? Penso che stasera sia giusto il cartellino rosso, è chiaro. Perché la differenza? È quello che è. Moises è sempre lo stesso. È il nostro miglior giocatore.".