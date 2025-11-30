Getty Images Sport
Brutto fallo e cartellino rosso per Caicedo in Chelsea-Arsenal, Merino se la prende con l'avversario nel post-match: "Intervento terribile, sapevo sarebbe stato espulso"
ROSSO A CAICEDO: FONDAMENTALE L'INTERVENTO DEL VAR
L'intervento di Caicedo su Merino - con i tacchetti alti, direttamente sulla caviglia del giocatore dell’Arsenal - ha provocato diversi minuti di stop nel corso del primo tempo. L'arbitro Taylor ha estratto il cartellino giallo nei confronti del centrocampista del Chelsea, ma è stato subito richiamato al monitor a bordo campo. Il direttore di gara ha rapidamente cambiato la decisione e, spiegandola anche al pubblico di Stamford Bridge, ha dichiarato: "Dopo la revisione, il numero 25 del Chelsea effettua un intervento con forza eccessiva e mette a rischio l’incolumità dell’avversario; pertanto la mia decisione finale è il cartellino rosso".
Dopo il vantaggio del Chelsea al 46°, firmato da un colpo di testa di Trevoh Chalobah, Merino ha riportato il punteggio in parità svettando su Malo Gusto sul secondo palo e insaccando anche lui di testa poco prima dell’ora di gioco.
IL COMMENTO DI MERINO: "INTERVENTO TERRIBILE"
Intervistato da Sky Sports, al termine del match, Merino ha dichiarato: "Ho sentito la caviglia girarsi, ma fortunatamente non ho riportato alcun danno grave. Sapevo che era un intervento terribile e che sarebbe stato estratto il cartellino rosso".
Alla domanda se avesse parlato con Caicedo, ha semplicemente risposto: "No. Niente".
Anche l'allenatore del Chelsea Enzo Maresca ha detto la sua sull'episodio, difendendo il suo giocatore e citando un episodio avvenuto all'inizio della stagione nella partita tra i Blues e il Tottenham.
"Faccio fatica a capire i diversi modi di giudicare", ha detto Maresca a Sky Sports. "E Bentancur su Reece? Perché uno è rosso e l'altro no? Penso che stasera sia giusto il cartellino rosso, è chiaro. Perché la differenza? È quello che è. Moises è sempre lo stesso. È il nostro miglior giocatore.".
TROPPI CARTELLINI PER IL CHELSEA: NEL LUNGO PERIODO PUÒ FARE LA DIFFERENZA
Il cartellino rosso di Caicedo è la settima espulsione rimediata dal Chelsea in questa stagione.
I Blues hanno raccolto appena un punto nelle tre gare di Premier League in cui un loro giocatore è stato mandato sotto la doccia.
Se la squadra di Maresca vuole tenere il passo dell’Arsenal e restare in corsa per il titolo, dovrà assolutamente correggere questo problema.
