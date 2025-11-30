Pubblicità
Chelsea v Arsenal - Premier League

Brutto fallo e cartellino rosso per Caicedo in Chelsea-Arsenal, Merino se la prende con l'avversario nel post-match: "Intervento terribile, sapevo sarebbe stato espulso"

Al termine del derby di Londra tra Chelsea e Arsenal, concluso con il risultato di 1-1, Merino ha detto la sua sul fallo che è costato il cartellino rosso a Caicedo. Lo spagnolo ha criticato duramente l'avversario per quello che ha definito “un intervento orribile”. L’arbitro Anthony Taylor aveva inizialmente ammonito l’ecuadoriano, per poi estrarre il rosso dopo una revisione al monitor del VAR.

  • ROSSO A CAICEDO: FONDAMENTALE L'INTERVENTO DEL VAR

    L'intervento di Caicedo su Merino - con i tacchetti alti, direttamente sulla caviglia del giocatore dell’Arsenal - ha provocato diversi minuti di stop nel corso del primo tempo. L'arbitro Taylor ha estratto il cartellino giallo nei confronti del centrocampista del Chelsea, ma è stato subito richiamato al monitor a bordo campo. Il direttore di gara ha rapidamente cambiato la decisione e, spiegandola anche al pubblico di Stamford Bridge, ha dichiarato: "Dopo la revisione, il numero 25 del Chelsea effettua un intervento con forza eccessiva e mette a rischio l’incolumità dell’avversario; pertanto la mia decisione finale è il cartellino rosso".

    Dopo il vantaggio del Chelsea al 46°, firmato da un colpo di testa di Trevoh Chalobah, Merino ha riportato il punteggio in parità svettando su Malo Gusto sul secondo palo e insaccando anche lui di testa poco prima dell’ora di gioco.

  Chelsea v Arsenal - Premier League

    IL COMMENTO DI MERINO: "INTERVENTO TERRIBILE"

    Intervistato da Sky Sports, al termine del match, Merino ha dichiarato: "Ho sentito la caviglia girarsi, ma fortunatamente non ho riportato alcun danno grave. Sapevo che era un intervento terribile e che sarebbe stato estratto il cartellino rosso".

    Alla domanda se avesse parlato con Caicedo, ha semplicemente risposto: "No. Niente".

    Anche l'allenatore del Chelsea Enzo Maresca ha detto la sua sull'episodio, difendendo il suo giocatore e citando un episodio avvenuto all'inizio della stagione nella partita tra i Blues e il Tottenham.

    "Faccio fatica a capire i diversi modi di giudicare", ha detto Maresca a Sky Sports. "E Bentancur su Reece? Perché uno è rosso e l'altro no? Penso che stasera sia giusto il cartellino rosso, è chiaro. Perché la differenza? È quello che è. Moises è sempre lo stesso. È il nostro miglior giocatore.".

  طرد كايسيدو

    TROPPI CARTELLINI PER IL CHELSEA: NEL LUNGO PERIODO PUÒ FARE LA DIFFERENZA

    Il cartellino rosso di Caicedo è la settima espulsione rimediata dal Chelsea in questa stagione.

    I Blues hanno raccolto appena un punto nelle tre gare di Premier League in cui un loro giocatore è stato mandato sotto la doccia.

    Se la squadra di Maresca vuole tenere il passo dell’Arsenal e restare in corsa per il titolo, dovrà assolutamente correggere questo problema.

