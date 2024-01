Brutte notizie per la Roma: l'esito degli esami di Spinazzola

Il laterale giallorosso si è sottoposto agli esami strumentali per valutare l'entità dell'infortunio accusato nel corso di Roma-Verona di campionato.

La Roma perde Leonardo Spinazzola. Il laterale mancino dei giallorossi si ferma dopo l’infortunio accusato nel corso dell’ultima sfida di campionato contro l’Hellas Verona.

Il calciatore dei capitolini si è sottoposto oggi ad accertamenti per capire l’entità dell’infortunio e per stabilire i tempi di recupero.

Brutte notizie per Daniele De Rossi, che sabato ha esordito sulla panchina della Roma, che non avrà a disposizione il calciatore ex Juventus nelle prossime gare.