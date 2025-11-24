"Brits Abroad": Bellingham salva il Real Madrid, Kane vola in testa alla Scarpa d’Oro, Tomori vince il derby Inter-Milan e McTominay rilancia il Napoli

Per gli standard altissimi di Harry Kane, questa è stata una settimana relativamente tranquilla. Ha segnato una volta nel 6-2 con cui il Bayern Monaco ha travolto il Friburgo all’Allianz Arena. In altre parole, ha contribuito “solo” al 16,7% dei goal della sua squadra. Ma che succede?

Nonostante abbia trovato ancora una volta la via della rete, Kane è stato soltanto uno dei membri del cast di supporto in una gara in cui i bavaresi sono stati costretti a rimontare davanti al proprio pubblico. Gli ospiti si sono portati in maniera brusca sul doppio vantaggio nei primi 17 minuti, con entrambe le reti arrivate da calcio d’angolo. Il Bayern, reduce dal pareggio con l’Union Berlino che aveva interrotto la striscia di 16 vittorie consecutive prima della sosta, l’ha presa piuttosto sul personale.

I goal di Kane, Lennart Karl, Nicolas Jackson e Dayot Upamecano, oltre alla splendida doppietta di Michael Olise, hanno permesso alla squadra di Vincent Kompany di ribaltare il match e dilagare, ma è stato impossibile ignorare le fragilità sui calci piazzati, proprio alla vigilia della sfida di Champions League di mercoledì contro l’Arsenal, una delle migliori squadre del mondo sulle palle inattive.

“I primi 20 minuti non sono stati buoni da parte nostra, ma poi abbiamo mostrato carattere,” ha detto Kane nel post-partita. “Il goal che ci ha portato in vantaggio subito dopo l’intervallo ci ha ovviamente aiutato. Siamo tornati in campo con molta più energia nella ripresa. Abbiamo fatto davvero bene sia con che senza palla e abbiamo mostrato il vero volto del Bayern. È stata una vittoria davvero importante.”

La buona notizia, a livello personale, è che Kane è ora in vetta — a pari merito — alla classifica della Scarpa d’Oro europea, dopo che Erling Haaland è rimasto a secco nel 2-1 del Manchester City a Newcastle sabato. Entrambi sono ora a quota 14 goal.