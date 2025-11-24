"Brits Abroad": Bellingham salva il Real Madrid, Kane vola in testa alla Scarpa d’Oro, Tomori vince il derby Inter-Milan e McTominay rilancia il Napoli

Il povero Jude Bellingham è stato sorprendentemente oggetto di una strana campagna da parte di alcune frange dei media inglesi durante la sua settimana con i Three Lions. Per fortuna, la stampa spagnola riconosce che il suo talento merita molto meno fango gratuito, soprattutto considerando che il Real Madrid sta passando da una crisi all’altra nelle ultime settimane.
La pressione su Xabi Alonso, nonostante un avvio tutto sommato positivo sulla panchina del Bernabéu, è già palpabile, con il futuro incerto della stella Vinicius Jr tra gli argomenti più caldi. Anche i risultati stanno iniziando a scricchiolare: la sconfitta per 1-0 in Champions League contro questo Liverpool, appena due settimane fa, è già invecchiata malissimo.
Domenica, il Madrid è andato a far visita all’Elche, squadra partita forte nel ritorno in Liga ma frenata recentemente. Eppure, anche in questa sfida all’Estadio Manuel Martínez Valero, i padroni di casa hanno offerto una prestazione tutto sommato solida. Aleix Febas ha sorpreso i Blancos portando l’Elche avanti a inizio ripresa, prima che il colpo di testa di Bellingham su calcio d’angolo venisse deviato da Dean Huijsen per il pareggio.
Quando Álvaro Rodríguez ha riportato avanti l’Elche a sei minuti dalla fine, sembrava che il Madrid fosse destinato a cadere. Ma Bellingham, dopo essersi visto respingere il primo tentativo su punizione, ha ribadito in rete sulla seconda palla, firmando il 2-2 e salvando un punto in extremis per i Blancos.
Bellingham non è stato però l’unico inglese a dimostrare il proprio valore con la camiseta blanca: anche Trent Alexander-Arnold ha trasformato qualche scettico in credente grazie a una serie di traversoni velenosissimi da palla inattiva, nonostante qualche incertezza difensiva.
MARCA, che ha dato al terzino destro un 8 in pagella contro il 7 riservato a Bellingham, ha scritto:
“Onestamente, le sue palle inattive sono uno spettacolo. Sta mettendo dentro il pallone con una qualità incredibile… e il Madrid riesce a creare qualcosa da ogni azione. L’inglese prova anche da lontano e manda alto. Si fa sorprendere fuori posizione sul goal dell’1-0 dell’Elche. Tutto il pericolo del Madrid nasce da un cross di Trent. Una palla bassa e potente che scheggia la traversa. È ovunque. E un’altra palla inattiva… e un altro goal del Madrid.”