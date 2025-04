La CBF ha smentito i rumors che vedrebbero il Brasile indossare una divisa da trasferta rossa ai prossimi Mondiali per la prima volta dal 1917.

Negli ultimi giorni, si è diffusa un'indiscrezione che vedrebbe il Brasile pronto a vestirsi di rosso ai Mondiali 2026.

Trattasi della maglia da trasferta, che secondo 'Footy Headlines' la Federcalcio avrebbe pronta da far indossare a Vinicius e compagni nella prossima Coppa del Mondo.

Prontamente, però, è giunta la smentita dalla stessa CBF: la Seleçao, negli USA, in Canada e in Messico, non giocherà con alcuna divisa rossa.