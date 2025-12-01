Bonucci sul ritorno di Chiesa in Nazionale: "Voleva proseguire il suo percorso, potrebbe essere convocato per i playoff"

Manca ancora tanto tempo a marzo, quando si disputeranno i playoff da cui scaturiranno le ultime quattro nazionali europee qualificate per i Mondiali: appuntamento che vedrà all'opera anche l'Italia.
Azzurri impegnati in semifinale contro l'Irlanda del Nord mentre, l'eventuale finalissima, sarebbe da giocare sul campo di una tra Galles e Bosnia.
Un bivio da non fallire, a cui potrebbe prendere parte anche Federico Chiesa: l'attaccante del Liverpool non veste la maglia della Nazionale da Euro 2024, ma un ritorno proprio a fine marzo è tutt'altro che da escludere.
Ad avvalorare tale scenario è stato Leonardo Bonucci, collaboratore del c.t. Gennaro Gattuso: di seguito le dichiarazioni rilasciate a 'Sky Sport' dall'ex difensore della Juventus.