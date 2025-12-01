Pubblicità
Pubblicità
Federico Chiesa Italy 2024Getty
Vittorio Rotondaro

Bonucci sul ritorno di Chiesa in Nazionale: "Voleva proseguire il suo percorso, potrebbe essere convocato per i playoff"

L'ex difensore della Juventus mostra fiducia in vista del futuro: "La maglia dell'Italia ha un peso, ma abbiamo gente che sa prendersi le proprie responsabilità".

Pubblicità

Manca ancora tanto tempo a marzo, quando si disputeranno i playoff da cui scaturiranno le ultime quattro nazionali europee qualificate per i Mondiali: appuntamento che vedrà all'opera anche l'Italia.

Azzurri impegnati in semifinale contro l'Irlanda del Nord mentre, l'eventuale finalissima, sarebbe da giocare sul campo di una tra Galles e Bosnia.

Un bivio da non fallire, a cui potrebbe prendere parte anche Federico Chiesa: l'attaccante del Liverpool non veste la maglia della Nazionale da Euro 2024, ma un ritorno proprio a fine marzo è tutt'altro che da escludere.

Ad avvalorare tale scenario è stato Leonardo Bonucci, collaboratore del c.t. Gennaro Gattuso: di seguito le dichiarazioni rilasciate a 'Sky Sport' dall'ex difensore della Juventus.

  • POSSIBILE RITORNO DI CHIESA A MARZO

    "Con Federico ci sono stati rapporti diretti da parte del mister come con tanti altri giocatori che fanno parte o hanno fatto parte delle convocazioni, noi teniamo monitorati tutti sia in Italia che all'estero. Fede ha detto che preferiva continuare nel suo percorso, ha voglia di essere al 100% per la Nazionale, fa parte del gruppo allargato che potrebbe essere convocato per i playoff ma è un discorso che affronteremo nelle prime settimane di febbraio".

    • Pubblicità

  • FIDUCIA PER IL FUTURO

    "Quando i ragazzi vengono danno il 110%, quasi tutti quelli chiamati in causa hanno fatto grandissime prestazioni. La valutazione forse è macchiata dal secondo tempo della Norvegia, noi dobbiamo essere sicuri di essere forti, dobbiamo metterli nelle condizioni giuste per farli esprimere. Ovvio che la maglia della Nazionale ha un peso diverso, ma sono delle grandi persone che sanno prendersi le giuste responsabilità per andare al Mondiale. Siamo con loro e gli daremo tutto per metterli nelle migliori condizioni".

  • Pubblicità
    Pubblicità