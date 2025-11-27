Pubblicità
Odgaard Bologna Salisburgo Europa LeagueGetty Images
Francesco Schirru

Bologna-Salisburgo 4-1, pagelle e tabellino: Bernardeschi guida i rossoblù, Miranda illuminante

Il Bologna scala la classifica anche in Europa League battendo il Salisburgo al Dall'Ara con le reti di Odgaard, Dallinga e Beranrdeschi. Agli ospiti non basta la rete di Vertessen.

Tra le migliori squadre di Serie A, il Bologna si conferma big in ripresa anche in Europa. Dopo la sconfitta del primo turno contro l'Aston Villa, infatti, il team rossoblù non ha mai perso, riuscendo ad arrivare a quota otto punti dopo il successo del 27 novembre: al Dall'Ara è caduto anche il Salisburgo per 4-1, uno dei team più esperti del continente che non ha avuto affatto vita facile contro il team di Italiano.

Deludente nell'attuale Europa League, il Salisburgo è comunque un cliente ostico per chiunque, ma davanti a un Bologna ormai tramutatosi in big non ha avuto fortuna. L'unico lampo ospite è stato il momentaneo pareggio di Vertessen, in mezzo a un costante dominio rossoblù nella metà campo ospite, con il portiere Schlager che ha provato a fare gli straordinari fino a quando ha potuto, ovvero all'uno-due Dallinga-Bernardeschi nella prima parte della ripresa.

Vertessen aveva risposto all'1-0 di Odgaard, al posto giusto per battere Schlager con la deviazione di Gadou. Nel secondo tempo Miranda ha trovato un gran filtrante per Dallinga, che al 51' ha segnato il 2-1 da cui il Salisburgo non si è più ripreso.

Bernadeschi ha chiuso la partita tre minuti più tardi, facendosi trovare pronto sul cross di Zortea che spedisce il Bologna a metà classifica e in piena zona playoff. Gloria, infine, per Orsolini, in goal per il 4-1 definitivo al minuto 86.

Con tre giornate rimanenti, il Bologna è perfettamente in corsa per gli spareggi di Europa League, ma la distanza di appena due punti dall'ottavo posto permette di pensare anche ad una diretta qualificazione agli ottavi. 

In questo senso sarà decisivo il match esterno contro il Celta Vigo, con la possibilità di scavalcare gli spagnoli e puntare con forza ai primi otto posti della graduatoria.

  • PAGELLE BOLOGNA

    Bernardeschi (voto 7) crossa, prova la conclusione, si fa trovare pronto per segnare di testa: una gara ovunque, da uomo decisivo. Miranda (7) non solo è il migliore della retroguardia, ma trova anche un assist illuminante per Dallinga. Ravaglia (6.5) è perfetto nel dire di no a Vertessen e Ratkov in pochi minuti, permettendo al Bologna di rimanere avanti di due reti e avviarsi verso il successo.

    BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia 6.5; Zortea 6.5, Heggem 6.5 (69' Vitik 6), Lucumì 6, Miranda 7; Ferguson 6.5, Pobega 6 (74' Moro 6); Orsolini 6.5, Odgaard 6.5 (69' Fabbian 6), Bernardeschi 7 (69' Dominguez 6); Dallinga 7 (81' Castro 6.5)

  • PAGELLE SALISBURGO

    Con gli ispirati Miranda e Bernardeschi sulla propria fascia, Yao (voto 5) ci capisce ben poco. Gara deludente anche per Baidoo (5) in avanti, mentre Vertessen (6.5) va oltre la rete, provandoci fino alla sua uscita dal campo.

    SALISBURGO (4-4-2): Schlager 6.5; Lainer 5, Gadou 5.5, Rasmussen 6, Terzic 5.5; Yeo 5, Bidstrup 6 (60' Ratkov 6.5), Diabate 6 (60' Alajbegovic 6), Bischoff 5 (74' Lukic 6); Baidoo 5 (81' Konate sv), Vertessen 6.5 (74' Aguilar 6)

  • TABELLINO BOLOGNA-SALISBURGO 4-1

    Marcatori: 26' Odgaard (B), 33' Vertessen (S), 51' Dallinga (B), 54' Bernardeschi (B), 86' Orsolini (B)

    BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia 6.5; Zortea 6.5, Heggem 6.5 (69' Vitik 6), Lucumì 6, Miranda 7; Ferguson 6.5, Pobega 6 (74' Moro 6); Orsolini 6.5, Odgaard 6.5 (69' Fabbian 6), Bernardeschi 7 (69' Dominguez 6); Dallinga 7 (81' Castro 6.5). Allenatore: Italiano

    SALISBURGO (4-4-2): Schlager 6.5; Lainer 5, Gadou 5.5, Rasmussen 6, Terzic 5.5; Yeo 5, Bidstrup 6 (60' Ratkov 6.5), Diabate 6 (60' Alajbegovic 6), Bischoff 5 (74' Lukic 6); Baidoo 5 (81' Konate sv), Vertessen 6.5 (74' Aguilar 6). Allenatore: Letsch

    Arbitro: Pajac

    Ammoniti: Vertessen (B), Yeo (B)

    Espulsi: -

