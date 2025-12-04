Bologna-Parma 2-1 pagelle e tabellino: Benedyczak illude, Castro entra e decide, primo goal di Rowe

La prima grande occasione della partita è per il Parma con Benedyczak che sull'assist di Ondrejka si fa ipnotizzare da Ravaglia, molto bravo. Lo stesso polacco però poi trova il goal che sblocca il match, ancora una volta servito in profondità, in questo caso da Lovik con Ravaglia che non può niente.
Inizio in salita per il Bologna, decisamente sottotono rispetto al solito. I rossoblù però riescono comunque a rimettere il punteggio in parità grazie a Rowe, che segna per la prima volta da quando è in Italia. L'ex Marsiglia sfrutta l'errore di Trabucchi, davanti alla porta prima colpisce il palo, poi è fortunato che il pallone gli ritorna tra i piedi e non può sbagliare.
Il Bologna riparte forte e cerca il vantaggio ad inizio secondo tempo; occasione per Ferguson che in qualche modo si ritrova il pallone da pochi passi ma viene murato. Rossoblù pericolosi anche su calcio d'angolo, conclusione di Lucumì che però finisce sopra la traversa.
In contropiede il Parma ha una clamorosa opportunità di tornare in vantaggio ma Lovik con tutta la porta a disposizione calcia fuori. Sempre Lovik, a 12 minuti dalla fine, ha una nuova chance; dribbla benissimo ed entra in area ma il tiro non inquadra la porta.
Il goal decisivo è di Castro, subentrato a venti minuti dalla fine; l'attaccante segna di testa sul cross di Holm e manda il Bologna ai quarti.