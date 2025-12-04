Bologna-Parma 2-1 pagelle e tabellino: Benedyczak illude, Castro entra e decide, primo goal di Rowe

Tanti errori di Heggem (5,5), sia in impostazione che quando c'è da chiudere gli attacchi in profondità del Parma. Ferguson (5,5) poco brillante, soprattutto nella prima parte di gara. Ci prova con costanza Bernardeschi (6) che anche nel primo tempo è il più vivo ma manca il guizzo finale all'ex Juve. Il migliore tra i titolari è Rowe (7), per il goal ovviamente ma anche per l'imprevidibilità quando ha la palla. Serve il solito Castro (7,5) per superare il Parma; l'argentino di testa, da attaccante di alto livello. Poi anche un magico tacco per servire Immobile (6).

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia 6,5; Holm 6,5, Heggem 5,5, Lucumì 6, Lykogiannis 6; Ferguson 5,5, Sulemana 6 (dal 70' Pobega 6); Bernardeschi 6,5 (dall'80' Immobile s.v), Fabbian 5,5 (dall'80' Odgaard s.v), Rowe 7 (dal 70' Dominguez 6,5); Dallinga 5,5 (dal 70' Castro 7). All. Italiano.