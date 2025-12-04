Pubblicità
Castro BolognaGetty Images
Andrea Ajello

Bologna-Parma 2-1 pagelle e tabellino: Benedyczak illude, Castro entra e decide, primo goal di Rowe

Il Bologna con difficoltà supera il Parma vincendo 2-1: la squadra di Vincenzo Italiano giocherà ai quarti contro una tra Milan e Lazio.

La prima grande occasione della partita è per il Parma con Benedyczak che sull'assist di Ondrejka si fa ipnotizzare da Ravaglia, molto bravo. Lo stesso polacco però poi trova il goal che sblocca il match, ancora una volta servito in profondità, in questo caso da Lovik con Ravaglia che non può niente. 

Inizio in salita per il Bologna, decisamente sottotono rispetto al solito. I rossoblù però riescono comunque a rimettere il punteggio in parità grazie a Rowe, che segna per la prima volta da quando è in Italia. L'ex Marsiglia sfrutta l'errore di Trabucchi, davanti alla porta prima colpisce il palo, poi è fortunato che il pallone gli ritorna tra i piedi e non può sbagliare. 

Il Bologna riparte forte e cerca il vantaggio ad inizio secondo tempo; occasione per Ferguson che in qualche modo si ritrova il pallone da pochi passi ma viene murato. Rossoblù pericolosi anche su calcio d'angolo, conclusione di Lucumì che però finisce sopra la traversa. 

In contropiede il Parma ha una clamorosa opportunità di tornare in vantaggio ma Lovik con tutta la porta a disposizione calcia fuori. Sempre Lovik, a 12 minuti dalla fine, ha una nuova chance; dribbla benissimo ed entra in area ma il tiro non inquadra la porta. 

Il goal decisivo è di Castro, subentrato a venti minuti dalla fine; l'attaccante segna di testa sul cross di Holm e manda il Bologna ai quarti. 

  • PAGELLE BOLOGNA

    Tanti errori di Heggem (5,5), sia in impostazione che quando c'è da chiudere gli attacchi in profondità del Parma. Ferguson (5,5) poco brillante, soprattutto nella prima parte di gara. Ci prova con costanza Bernardeschi (6) che anche nel primo tempo è il più vivo ma manca il guizzo finale all'ex Juve. Il migliore tra i titolari è Rowe (7), per il goal ovviamente ma anche per l'imprevidibilità quando ha la palla. Serve il solito Castro (7,5) per superare il Parma; l'argentino di testa, da attaccante di alto livello. Poi anche un magico tacco per servire Immobile (6). 

    BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia 6,5; Holm 6,5, Heggem 5,5, Lucumì 6, Lykogiannis 6; Ferguson 5,5, Sulemana 6 (dal 70' Pobega 6); Bernardeschi 6,5 (dall'80' Immobile s.v), Fabbian 5,5 (dall'80' Odgaard s.v), Rowe 7 (dal 70' Dominguez 6,5); Dallinga 5,5 (dal 70' Castro 7). All. Italiano.

  • PAGELLE PARMA

    Il giovane Trabucchi (5) commette l'ingenuità di valutazione che porta al pareggio del Bologna. Bellissimo l'assist di Lovik (6,5) che però ha il rimpianto di non essere riuscito a segnare nelle due occasioni avute. Onderjka (6,5) è un fattore nell'ottima partenza degli ospiti, Benedyczak (7) bravissimo a muoversi e a trafiggere la difesa rossobù. 

    PARMA (3-4-2-1): Guaita 5,5; Delprato 5,5, Troilo 6,5, Trabucchi 5 (dal 55' Estevez 6); Britschgi 6, Ordonez 6,5 (dall'85' Hernani s.v), Keita 5,5, Lovik 6,5; Cremaschi 5,5, Ondrejka 6 (dal 46' Oristanio 6); Benedyczak 7 (dal 65' Cutrone 6). All. Cuesta.

  • TABELLINO BOLOGNA-PARMA

    Marcatori: 13' Benedyczak (P), 39 Rowe (B), 90' Castro (B)

    Arbitro: Tremolada

    Ammoniti: Cremaschi (P), Hernani (P)

    Espulsi: - 

