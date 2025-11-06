Bologna-Brann 0-0, pagelle e tabellino: espulso Lykogiannis, Lucumì stoico

Il Bologna parte subito con l'idea di spingere il Brann a difendersi; Cambiaghi ci prova immediatamente con uno spunto personale dalla sinistra. Poi al minuto 23 l'episodio che condiziona la serata, Lykogiannis espulso dopo un fallo ai danni di Kornvig.
Si accendono gli animi e anche l'intensità della partita; il Bologna nonostante l'inferiorità numerica non rinuncia ad attaccare quando può. Ci provano anche gli ospiti, forti dell'uomo in più, il primo vero tentativo è sui piedi di Sorensen che manda di poco a lato dal limite dell'area.
Anche nel secondo tempo non cambia l'andamento della partita con i rossoblù pronti a ripartire ogni volta che possono. Grande occasione al minuto 67 per Cambiaghi che viene servito da Castro ma di prima non riesce a trovare lo specchio della porta. Poi dall'altra parte Dragesnes dal limite dell'area conclude sopra la traversa.
Negli ultimi 10 minuti il Bologna cerca di vincerla in tutti i modi, Orsolini se ne va sulla fascia, serve Ferguson che viene murato da pochi passi, poi Miranda sulla ribattuta, anche lui respinto. Di testa sfiora il goal anche Lucumì.