Bisseck Acerbi de VrijGOAL
Bisseck, Acerbi o de Vrij: chi gioca titolare al centro della difesa dell'Inter nel derby contro il Milan

Dubbio in difesa per Chivu in vista del derby Inter-Milan: Bisseck, Acerbi e de Vrij si giocano una maglia da titolare al centro della difesa.

La fine della sosta dedicata alle nazionali coincide col ritorno in campo delle squadre di Serie A, attese dalla dodicesima giornata che propone una chiusura domenicale col botto.

A San Siro sono pronte a sfidarsi nel derby della Madonnina Inter e Milan, divise da due punti in classifica e vogliose di ripartire nel migliore dei modi con un successo che rafforzerebbe le rispettive ambizioni.

Per Chivu ancora un paio di dubbi relativi alla formazione che scenderà in campo dal primo minuto: quello maggiore sussiste in difesa e riguarda la corsa a tre per una maglia da titolare.

  • IN TRE PER UNA MAGLIA

    Scontate le presenze di Akanji e Bastoni, resta da sciogliere il nodo in merito a chi tra Bisseck, Acerbi e de Vrij completerà il terzetto arretrato posizionandosi in zona centrale.

    Nelle ultime settimane c'è stato un cambio visibile all'interno delle gerarchie difensive, grazie alla 'promozione' di Bisseck che ha raccolto un minutaggio importante dopo aver trascorso l'inizio di stagione quasi sempre in panchina.

  • OCCHIO ALLA VELOCITÀ DEL MILAN

    La scelta di Chivu sarà strettamente legata anche e soprattutto alle caratteristiche dei prossimi avversari, potenzialmente letali in campo aperto con la velocità di Leao e Pulisic, ovvero coloro che comporanno la coppia offensiva.

    Questo 'particolare' rischia di giocare un ruolo decisivo nel processo decisionale di Chivu, chiamato a compiere una scelta delicata per cercare un compromesso tra le esigenze tecniche e tattiche.

  • CHI GIOCA TITOLARE AL CENTRO DELLA DIFESA NELL'INTER

    Alla luce della necessità di contrastare gli scatti brucianti degli attaccanti rossoneri, Chivu dovrebbe affidarsi a Bisseck nel ruolo di centrale all'interno della difesa a tre dei nerazzurri.

    Il tedesco ha già risposto presente in quella veste in Inter-Fiorentina, quando è riuscito a limitare al meglio Kean; tre giorni più tardi, il 2 novembre, è stato confermato in quel di Verona, dove stavolta ha incontrato qualche difficoltà in più a causa della bravura nello stretto di Giovane e Orban.

    Contro il Kairat Almaty è tornato a ricoprire il ruolo di 'braccetto' destro, mentre nel successo sulla Lazio è rimasto seduto in panchina.

  • ACERBI E DE VRIJ TRA PANCHINA E ADDIO

    Bisseck, dunque, dovrebbe avere la meglio con buona pace di Acerbi e de Vrij, il cui futuro viaggia quasi in parallelo con le scelte di campo operate da Chivu.

    Sia l'italiano che l'olandese hanno il contratto in scadenza il prossimo giugno e sembrano destinati a non rinnovarlo: a meno di colpi di scena saluteranno a parametro zero la truppa meneghina, aprendo di fatto una voragine da colmare con l'intervento sul calciomercato.

    Almeno uno dei futuri investimenti estivi dell'Inter riguarderà quella delicata zona del campo, spesso finita nel mirino delle critiche durante le scorse settimane a causa del mancato arrivo di forze fresche: situazione che, tra alcuni mesi, difficilmente si verificherà nuovamente.

