Bisseck, Acerbi o de Vrij: chi gioca titolare al centro della difesa dell'Inter nel derby contro il Milan

La fine della sosta dedicata alle nazionali coincide col ritorno in campo delle squadre di Serie A, attese dalla dodicesima giornata che propone una chiusura domenicale col botto.
A San Siro sono pronte a sfidarsi nel derby della Madonnina Inter e Milan, divise da due punti in classifica e vogliose di ripartire nel migliore dei modi con un successo che rafforzerebbe le rispettive ambizioni.
Per Chivu ancora un paio di dubbi relativi alla formazione che scenderà in campo dal primo minuto: quello maggiore sussiste in difesa e riguarda la corsa a tre per una maglia da titolare.