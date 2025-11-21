Bisseck, Acerbi o de Vrij: chi gioca titolare al centro della difesa dell'Inter nel derby contro il Milan

Alla luce della necessità di contrastare gli scatti brucianti degli attaccanti rossoneri, Chivu dovrebbe affidarsi a Bisseck nel ruolo di centrale all'interno della difesa a tre dei nerazzurri.

Il tedesco ha già risposto presente in quella veste in Inter-Fiorentina, quando è riuscito a limitare al meglio Kean; tre giorni più tardi, il 2 novembre, è stato confermato in quel di Verona, dove stavolta ha incontrato qualche difficoltà in più a causa della bravura nello stretto di Giovane e Orban.

Contro il Kairat Almaty è tornato a ricoprire il ruolo di 'braccetto' destro, mentre nel successo sulla Lazio è rimasto seduto in panchina.