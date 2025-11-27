Billing sfida la Roma e ritrova l'Italia: dalla zampata decisiva in Napoli-Inter al Midtjylland, come sta andando

Se è vero che la lotta Scudetto si è decisa a maggio, è altrettanto palese come il guizzo vincente di Billing abbia rappresentato uno dei momenti in assoluto più importanti dello scorso campionato. E per capirlo basta ricordare il momento di forma che Napoli e Inter stavano vivendo all'epoca.

La squadra di Conte era reduce da diverse battute d'arresto: prima dell'Inter si era fatta raggiungere dall'Udinese, dalla Roma, dalla Lazio, e aveva perso a Como. Quella di Inzaghi, al contrario, aveva vinto due delle precedenti tre partite finendo per superare proprio i rivali al primo posto.

Cosa sarebbe accaduto se Billing non avesse segnato il goal del pareggio? L'Inter sarebbe volata a +4 dal Napoli. Con diverse partite ancora da disputare, vero, ma anche con il morale completamente dalla propria parte. Per gli azzurri sarebbe stata una botta difficilissima da digerire, un contraccolpo forse determinante nella lotta per il primato.

Al contrario, al 90' di Napoli-Inter la classifica era questa: 58 punti per i nerazzurri e 57 per gli azzurri, oltre ai 55 di un'Atalanta in piena corsa prima di mollare nelle settimane successive. L'Inter avrebbe poi allungato a +3 a metà marzo, buttandosi via nel celebre doppio 0-1 contro Bologna e Roma di aprile. Fino all'epilogo del 23 maggio.