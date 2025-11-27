Billing sfida la Roma e ritrova l'Italia: dalla zampata decisiva in Napoli-Inter al Midtjylland, come sta andando

Philip Billing, a ben vedere, potrebbe anche essere considerato una delle non poche meteore arrivate dall'estero che nel corso degli ultimi anni hanno affollato la Serie A. Ma in realtà sarebbe riduttivo definirlo così. È stato una meteora sui generis, al massimo.
Billing è quel Billing. Quello di Napoli-Inter. E oggi gioca in Danimarca, ovvero la sua patria. Dalla scorsa estate indossa la maglia del Midtjylland e questa sera, per la prima volta da quando ha lasciato i partenopei, calcherà un suolo italiano: quello dell'Olimpico, contro la Roma, nella quinta giornata del girone di Europa League.
Non sarà la stessa cosa, ovviamente: il contesto sarà ben diverso da quello dello scorso 1° marzo, il tardo pomeriggio della sfida Scudetto tra Napoli e Inter. Quella che - ma allora non si poteva sapere - sarebbe diventata una sorta di sliding door per l'esito finale del campionato 2024/2025.