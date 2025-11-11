Pubblicità
NFL MadridGetty Images
Francesco Schirru

Biglietti NFL a Madrid: quanto costano e come acquistarli per Miami Dolphins-Washington Commanders di novembre

Al Santiago Bernabeu arriva il campionato di football nord-americano: la partita tra Miami e Washington si gioca nello stadio del Real Madrid.

Chi ama la NFL, il campionato nord-americano di football che ogni anno si conclude con il leggendario Super Bowl, non si farà suggire l'occasione di vedere una partita del torneo in Europa. A novembre 2025 il torneo sbarca al Santiago Bernabeu di Madrid con l'incontro tra Miami Dolphins e Washington Commanders.

Nessuna amichevole, ma bensì una gara di campionato nell'ambito della NFL International Series del 2025. Madrid non è infatti l'unica città europea ad ospitare la NFL, viste le gare in Germania e Regno Unito a ottobre e in Irlanda a settembre.

Ora tocca a Madrid ospitare la NFL: il 16 novembre i Dolphins e i Commanders si confronteranno al Bernabeu durante la sosta calcistica delle Nazionali.

  • QUANTO COSTANO I BIGLIETTI?

    Acquistare i biglietti per Miami-Washington del 16 novembre è ancora possibile, con prezzi che come di consueto variano a seconda del posto scelto.

    I tagliandi per la partita di NFL a Madrid sono disponibili a partire da 100 euro, mentre ne occorrono 400-500 per i posti migliori all'interno del Santiago Bernabeu.

    Per la prima volta nella storia una gara della MLS si gioca in Spagna, con Madrid scelta in virtù di un Bernabeu capace di ospitare da tempo diversi eventi sportivi che vanno oltre il calcio.

  • COME ACQUISTARE I BIGLIETTI

    I biglietti per la gara di NFL tra i Miami Dolphins e i Washington Commanders sono disponibili su diversi siti, tra cui Ticketmaster (versione spagnola).

    Allo stesso modo è possibile acquistare i tagliandi sul sito del Real Madrid e su quello ufficiale della NFL, la National Football League.

  • VERSO IL SUPER BOWL

    Il momento clou della stagione di NFL è quello che assegna il titolo, la finale, il Super Bowl.

    Tra gli eventi sportivi più visti del pianeta e il più seguito in assoluto in Nord-America, il Super Bowl LX del 2026 è previsto il prossimo 8 febbraio al Levi's Stadium di Santa Clara, California.

    I Miami Dolphins hanno vinto il Super Bowl due volte, in particolare nel 1973 e nel 1974, mentre i Washington Commanders in tre occasioni (1982, 1987, 1991) con il nome di Washington Redskins.