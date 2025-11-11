Biglietti NFL a Madrid: quanto costano e come acquistarli per Miami Dolphins-Washington Commanders di novembre

Chi ama la NFL, il campionato nord-americano di football che ogni anno si conclude con il leggendario Super Bowl, non si farà suggire l'occasione di vedere una partita del torneo in Europa. A novembre 2025 il torneo sbarca al Santiago Bernabeu di Madrid con l'incontro tra Miami Dolphins e Washington Commanders.

Nessuna amichevole, ma bensì una gara di campionato nell'ambito della NFL International Series del 2025. Madrid non è infatti l'unica città europea ad ospitare la NFL, viste le gare in Germania e Regno Unito a ottobre e in Irlanda a settembre.

Ora tocca a Madrid ospitare la NFL: il 16 novembre i Dolphins e i Commanders si confronteranno al Bernabeu durante la sosta calcistica delle Nazionali.