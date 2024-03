Tifosi a caccia dei biglietti del Derby Milan-Inter, atteso match di ritorno a San Siro: tutte le info per vedere dal vivo l'evento di aprile.

Dopo il roboante 5-1 dell'andata, è di nuovo tempo di Derby milanese. Milan e Inter a confronto a San Siro, con il team di Inzaghi ormai diretto verso lo Scudetto e desideroso di festeggiare lo Scudetto proprio ad aprile, magari nella gara contro i cugini, sempre più lontani in classifica.

Grande attesa per il pubblico italiano e non, che ha già preso d'assalto le biglietterie online e non, così da seguire direttamente a San Siro il Derby tra Milan e Inter.

In questa pagina tutte le info su come acquistare i biglietti di Milan-Inter per i tifosi rossoneri e per quelli nerazzurri, presenti al Meazza nel settore ospiti.