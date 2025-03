Biglietti Inter-Milan Coppa Italia: quando escono, prezzi, dove e come comprarli

Inter vs AC Milan

Tutte le info sui biglietti di Inter-Milan, semifinale di ritorno della Coppa Italia 2024/2025: data d'uscita, quanto costano e modalità d'acquisto.

Il tabellone della Coppa Italia 2024/2025, giunta alle semifinali, oltre a quello tra le sorprese Empoli e Bologna ha regalato l'affascinante incrocio tra Inter e Milan.

Un altro doppio derby della Madonnina, campionato a parte, dirà chi tra nerazzurri e rossoneri riuscirà a guadagnarsi l'accesso alla finale in programma all'Olimpico di Roma il 14 maggio alle ore 21. Dopo la stracittadina dell'andata, calendarizzata per il 2 aprile, il secondo round vedrà giocare 'in casa' la squadra di Simone Inzaghi.

Tutto sui biglietti di Inter-Milan, semifinale di ritorno della Coppa Italia: quando escono, prezzi, come e dove comprarli.