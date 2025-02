Biglietti derby Milan-Inter di Coppa Italia del 2 aprile: quando escono, prezzi e dove comprarli

AC Milan vs Inter

Tutte le info sui biglietti del derby di Coppa Italia tra Milan-Inter: quando escono, prezzi e dove acquistarli.

Nel corso della stagione 2024/25 assisteremo ad un quarto e quinto atto tra Milan e Inter.

Dopo le sfide di campionato, con un successo per i rossoneri e un pareggio, e il trionfo del Diavolo in Supercoppa italiana, le due milanesi si affronteranno nuovamente nella duplice sfida valevole per la semifinale di Coppa Italia.

In palio l'accesso alla finale, dove ci si giocherà un altro titolo stagionale contro la vincente tra Bologna e Empoli.

Qui troverete tutte le informazioni necessarie sui biglietti di Milan-Inter di Coppa Italia: data di uscita, prezzi e modalità di acquisto.