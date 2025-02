Biglietti Black Sabbath a Birmingham, quanto costano e quando escono i prezzi per la vendita del 14 febbraio

Il Back to the Beginning sarà l'addio alle scene dei Sabbath riuniti: con loro il 5 luglio Metallica, Slayer, Pantera e diverse band leggendarie.

Dopo l'annuncio del leggendario Back to the Beginning, ultimo concerto per i Black Sabbath in formazione originale, i fans di tutto il mondo attendono ora la vendita dei biglietti per l'evento heavy metal dell'anno (e del decennio) prevista il prossimo venerdì 14 febbraio.

Previsto a Birmingham nello stadio dell'Aston Villa (Ozzy Osbourne e i Black Sabbath sono originari della città britannica) il 5 luglio 2025, il Back to the Beginning vedrà esibirsi non solo la band heavy metal che ha aperto la strada a centinaia di gruppi di spessore, ma bensì alcune delle più importanti di sempre.

A Birmingham ci saranno tre dei quattro Big Four del thrash metal (Metallica, Slayer e Anthrax), oltre a Pantera, Mastodon e diversi altri importanti gruppi metal per quello che Tom Morello, chitarrista dei Rage Against the Machine e direttore musicale dello show, ha definito come "il più importante evento heavy metal della storia".

Dal 5 febbraio, data dell'annuncio, la domanda che tutti i fans si fanno è, quanto costeranno i biglietti per il Back to the Beginning?