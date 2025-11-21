Bielsa a rischio dopo il tracollo dell'Uruguay negli Stati Uniti? "C'è vergogna ma non mi dimetto"

Marcelo Bielsa resta al suo posto, almeno fino ai Mondiali del prossimo anno: il 70enne argentino non ha intenzione di abbandonare la nave dopo l'ultimo tracollo dell'Uruguay in amichevole.
'El Loco' battuto nettamente dal suo allievo Mauricio Pochettino, attuale commissario tecnico degli Stati Uniti: un k.o. di ampie proporzioni che sta facendo discutere e non poco l'opinione pubblica uruguaiana.
Subito dopo il rientro in Uruguay, l'allenatore argentino ha indetto una conferenza stampa in cui ha voluto esprimere la propria posizione.