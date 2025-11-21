Pubblicità
Bielsa UruguayGetty
Vittorio Rotondaro

Bielsa a rischio dopo il tracollo dell'Uruguay negli Stati Uniti? "C'è vergogna ma non mi dimetto"

Pesante sconfitta in amichevole negli Stati Uniti per l'Uruguay di Bielsa che non vuole saperne di dimettersi: "Il progetto continuerà così fino ai Mondiali".

Marcelo Bielsa resta al suo posto, almeno fino ai Mondiali del prossimo anno: il 70enne argentino non ha intenzione di abbandonare la nave dopo  l'ultimo tracollo dell'Uruguay in amichevole.

'El Loco' battuto nettamente dal suo allievo Mauricio Pochettino, attuale commissario tecnico degli Stati Uniti: un k.o. di ampie proporzioni che sta facendo discutere e non poco l'opinione pubblica uruguaiana.

Subito dopo il rientro in Uruguay, l'allenatore argentino ha indetto una conferenza stampa in cui ha voluto esprimere la propria posizione.

  • 'MANITA' IN AMICHEVOLE

    A Tampa, in Florida, la 'Celeste' ha subìto una vera e propria disfatta: 5-1 il risultato finale, maturato già nel primo tempo grazie alle quattro reti statunitensi arrivate tra il 17 e il 42'. Di de Arrascaeta, nel recupero, l'unica gioia uruguaiana.

    Ospiti rimasti in dieci al 64' a causa dell'espulsione comminata a Bentancur e puniti nuovamente poco più tardi dal nuovo entrato Tessmann, centrocampista del Lione con un passato al Venezia.

  • COSA HA DETTO BIELSA

    "Ho la stessa determinazione del primo giorno di continuare fino alla Coppa del Mondo. Non ho mai pensato di non continuare o di dimettermi, né tantomeno ora".

    "Una sconfitta per 5-1 non è qualcosa che si può ignorare; ci si vergogna quando si verificano risultati come questi, ma quello che si fa è analizzarli personalmente e poi condividere le domande che sorgono dopo una prestazione così negativa".

    "Il progetto continuerà così com'è fino alla Coppa del Mondo: questo è il riassunto della conversazione che ho avuto con il presidente della Federcalcio".

  • "MI SONO SEMPRE ASSUNTO LA RESPONSABILITÀ"

    "Bisogna dire - ha aggiunto Bielsa - cosa si è sbagliato per vedere se la frase 'Mi assumo la responsabilità' ha un peso o meno. Io mi sono sempre assunto la responsabilità, e l'ho fatto in modo legittimo e non ingannevole. In ogni occasione, ho riassunto gli errori che ritengo di aver commesso".

    "Dico sempre una parola: sono tossico. La mia presenza peggiora la persona che mi circonda. Sì, tossico. Ci sono tipi tossici che vedono solo l'errore, che pretendono, che non sono mai soddisfatti di nulla. Lo vivo come un karma. Sapete su cosa si basa questo comportamento? Sulla paura. Le persone non amano vincere. Hanno molta più paura di perdere di quanto apprezzino vincere".

  • IL RAPPORTO CON I GIOCATORI E CON LUIS SUAREZ

    "Le voci vengono inventate e anche la loro origine viene messa in dubbio, ma ci sono anche prove. Nel mio caso, ho contatti con i giocatori e non posso lasciarmi guidare da una voce, credibile o meno. Ogni volta che si presenta il momento opportuno per far vacillare una leadership, sono coloro che hanno interessi personali a creare tutto ciò".

    "Se ho contatti con i giocatori e presumo che vogliano che me ne vada, è molto semplice: vengono da me e mi dicono: 'Guarda, Bielsa, vogliamo che tu te ne vada'. Ecco perché non posso basarmi sulle voci. Io stesso ho l'opportunità di ottenere informazioni dirette dai giocatori".

    "Luis Suárez ha detto quello che ha detto, e ha avuto l'effetto che ha avuto. Non ho mai risposto a ogni singola affermazione contenuta nel suo messaggio. Ne ho discusso internamente con i giocatori. Quello che è successo quella volta non era quello a cui ero abituato: lamentele che diventavano pubbliche. Tutto questo appartiene al passato; non serbo rancore né cerco vendetta".

  • URUGUAY AI MONDIALI

    Al netto di questa brutta sconfitta in amichevole, l'Uruguay è riuscito a qualificarsi per i Mondiali grazie al quarto posto ottenuto nel girone unico sudamericano con 28 punti totalizzati in 18 partite.

    'Celeste' dietro solo ad Argentina, Ecuador e Colombia, davanti a Brasile e Paraguay che, nonostante avessero ottenuto lo stesso numero di punti, sono state penalizzate da una peggiore differenza reti generale.