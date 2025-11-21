Bielsa a rischio dopo il tracollo dell'Uruguay negli Stati Uniti? "C'è vergogna ma non mi dimetto"

"Le voci vengono inventate e anche la loro origine viene messa in dubbio, ma ci sono anche prove. Nel mio caso, ho contatti con i giocatori e non posso lasciarmi guidare da una voce, credibile o meno. Ogni volta che si presenta il momento opportuno per far vacillare una leadership, sono coloro che hanno interessi personali a creare tutto ciò".

"Se ho contatti con i giocatori e presumo che vogliano che me ne vada, è molto semplice: vengono da me e mi dicono: 'Guarda, Bielsa, vogliamo che tu te ne vada'. Ecco perché non posso basarmi sulle voci. Io stesso ho l'opportunità di ottenere informazioni dirette dai giocatori".

"Luis Suárez ha detto quello che ha detto, e ha avuto l'effetto che ha avuto. Non ho mai risposto a ogni singola affermazione contenuta nel suo messaggio. Ne ho discusso internamente con i giocatori. Quello che è successo quella volta non era quello a cui ero abituato: lamentele che diventavano pubbliche. Tutto questo appartiene al passato; non serbo rancore né cerco vendetta".