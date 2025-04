Quando Bellingham e Mbappé furono ad un passo dall'Arsenal: il rimpianto dell'era Wenger

Arsenal vs Real Madrid

Bellingham e Mbappé proveranno ad eliminare i Gunners dalla Champions col Real Madrid, ma da adolescenti entrambi sfiorarono proprio l'Arsenal.

A partire da stasera sfideranno l'Arsenal e proveranno a buttarlo fuori dalla Champions, ma per Jude Bellingham e Kylian Mbappé i Gunners rappresentano ciò che stava per essere e non è stato.

L'incrocio dei quarti tra i londinesi e il Real Madrid offre lo spunto per riavvolgere il nastro alla corte serrata di Arsene Wenger, che stava per piazzare un doppio colpo in prospettiva fantascientifico.

Bellingham e Mbappé all'Arsenal, probabilmente, resterà uno dei crucci più grandi dello storico manager francese.