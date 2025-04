Genoa vs Lazio

Il centrocampista marocchino espulso dopo appena 4 minuti dal suo ingresso in campo per un fallo a metà campo su Frendrup.

Non ha fatto in tempo a bagnare la maglia di sudore, che è stato costretto ad andare sotto la doccia. Reda Belahyane non ricorderà certo con piacere il pomeriggio di Marassi contro il Genoa.

Malgrado la vittoria della Lazio in trasferta per 2-0 grazie ai goal di Castellanos e Dia, il centrocampista marocchino ha potuto giocare solamente 4 minuti contro i rossoblù.

Il motivo? Un cartellino rosso ricevuto subito dopo il suo ingresso in campo.