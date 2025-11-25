Bayramov, il terzino goleador del Qarabag: il Napoli dovrà stare attento

"Quanti punti possiamo ottenere in Champions? Non saprei dirlo. Il calcio è imprevedibile e lo abbiamo dimostrato più volte. La chiave è prepararsi adeguatamente come squadra. Quando tutti danno il massimo, è possibile ottenere buoni risultati".

Toral Bayramov, 24enne terzino goleador del Qarabag, avversaria del Napoli al Maradona, non si è lasciato andare a previsioni dopo il sorteggio di Champions League. Ha preferito far parlare il campo come i suoi compagni, che hanno effettivamente dato il massimo,ottenendo ben sette punti in quattro turni. Ovvero gli stessi dello stesso Napoli e della Juventus, messi insieme.

In una squadra che non ha talenti capaci di essere inseriti nelle prime pagine dei siti calcistici, nè vecchie glorie in grado di attirare l'attenzione su di sè, ciò che ha portato alla possibilità di lottare seriamente per gli ottavi o al massimo per i playoff è il gruppo, composto da calciatori in grado di lavorare alla perfezione sotto la stessa guida degli ultimi 17 anni, ovvero mister Gurbanov.

Tra i nomi più interessanti del Qarabag c'è però Bayramov, che nonostante giochi da esterno basso rappresenta il capocannoniere della squadra in questi ultimi mesi.