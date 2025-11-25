Pubblicità
Bayramov, il terzino goleador del Qarabag: il Napoli dovrà stare attento

Capocannoniere della squadra in campionato, in Champions è spesso inserito nella ripresa in una posizione diversa: dove può tentare il suo letale mancino dalla distanza.

"Quanti punti possiamo ottenere in Champions? Non saprei dirlo. Il calcio è imprevedibile e lo abbiamo dimostrato più volte. La chiave è prepararsi adeguatamente come squadra. Quando tutti danno il massimo, è possibile ottenere buoni risultati".

Toral Bayramov, 24enne terzino goleador del Qarabag, avversaria del Napoli al Maradona, non si è lasciato andare a previsioni dopo il sorteggio di Champions League. Ha preferito far parlare il campo come i suoi compagni, che hanno effettivamente dato il massimo,ottenendo ben sette punti in quattro turni. Ovvero gli stessi dello stesso Napoli e della Juventus, messi insieme.

In una squadra che non ha talenti capaci di essere inseriti nelle prime pagine dei siti calcistici, nè vecchie glorie in grado di attirare l'attenzione su di sè, ciò che ha portato alla possibilità di lottare seriamente per gli ottavi o al massimo per i playoff è il gruppo, composto da calciatori in grado di lavorare alla perfezione sotto la stessa guida degli ultimi 17 anni, ovvero mister Gurbanov.

Tra i nomi più interessanti del Qarabag c'è però Bayramov, che nonostante giochi da esterno basso rappresenta il capocannoniere della squadra in questi ultimi mesi.

  • SIMBOLO DEL QARABAG

    Nonostante sia giovane (classe 2001), Bayramov è già un simbolo del Qarabag.

    Arrivato in squadra nel 2020, ha giocato tra i professionisti solamente con la maglia del Qarabag, dimostrando di poter essere uno dei giocatori in grado di essere di essere plasmato da mister Gurbanov.

    Bayramov non parte quasi mai dal primo minuto in Champions, gioca principalmente titolare in campionato: vistle gare ogni tre giorni cui cui fa i conti anche il Qarabag, il suo tecnico ha scelto di puntare sulla maggior copertura di Cafarquliyev come esterno mancino.

    Bayramov, però, è l'arma che Gurbanov inserisce nella seconda parte di gara in Champions, consapevole di quanto possa essere imprevedibile con il suo mancino.

  • MANCINO LETALE

    In questa prima parte di stagione, Bayramov ha già segnato sei reti. Non da esterno di centrocampo, ma bensì da terzino.

    Cinque goal, su diciasette gare, sono arrivati in campionato, mentre uno è stato realizzato nei preliminari di Champions, decidendo di fatto l'incontro contro lo Shkendija.

    Quando Gurbanov inserisce Bayramov in Champions, lo posiziona non solo terzino, ma anche trequartista ed esterno alto. Viste le maggiori difficoltà europee rispetto al campionato, il tecnico del Qarabag sguinzaglia il classe 2001 più avanti per cercare il goal, che spesso arriva con un mancino letale.

    In questo modo Cafarquliyev può rimanere a garantire la copertura sulla corsia sinistra in difesa, mentre Bayramov essere più libero di colpire.

  • OCCHIO AL MOVIMENTO

    I difensori del Napoli dovranno stare attenti ai movimenti di Bayramov sui due lati della trequarti, perché una volta caricato il sinistro sarà difficile intercettarlo: potente, preciso e spesso fondamentale per il bene del Qarabag.

    Appena il Qarabag sale creando superiorità numerica, Bayramov è pronto a colpire, ma è essenziale per il club azero anche con cross dal fondo e precisi rasoterra in grado di attraversare il campo per trovare i compagni, tra cui capitan Abdellah Zoubir, anch'esso principalmente impiegato sulla fascia sinistra ma sempre abile ad inserirsi dopo lo spazio lasciato dalla prima punta.

  • DALL'ALTRA PARTE

    Bayramov è un esterno di difesa, in grado di sfruttare il suo mancino nella corsia preferita. Anche quando è stato inserito dall'altra parte, e più vicino alla linea di fondo, il 24enne è stato fondamentale per il Qarabag.

    Qualora venga scelto per giocare all'ala destra contro il Napoli, i padroni di casa del Maradona dovranno ricordarsi come la tecnica e la precisione di Bayramov possano essere pericolosissimi in ogni zona del campo.

    Nonostante abbia giocato poco meno di trenta partite in carriera come esterno destro alto, Bayramov ha messo insieme sette goal e quattro assist, comunque lontani anni luce rispetto ai venti e ventisette come terzino sinistro (dati Transfermarkt). Il suo ruolo preferito, semplicemente.

