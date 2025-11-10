Pubblicità
Bastoni InterGetty Images
Andrea Ajello

Bastoni fattore dell'Inter anche in attacco: tre assist in campionato, il record personale è vicino

Difensore solo di facciata perché in realtà Alessandro Bastoni incide tanto anche in attacco: meglio di lui tra i difensori solo Dimarco e Holm che però giocano sulle fasce.

Non è certo una sorpresa vedere Alessandro Bastoni fare la differenza anche in zona offensiva e servire assist come se fosse un centrocampista o un trequartista; semmai la conferma delle qualità del difensore italiano.

L'Inter si gode il primo posto in classifica (insieme alla Roma) e nella vittoria contro la Lazio un contributo l'ha dato anche Bastoni, protagonista del primo goal che ha sbloccato subito la partita e messo in discesa la serata dei nerazzurri.

Ancora una volta il difensore dell'Inter si dimostra chiave della sua squadra dal centrocampo in avanti: i numeri sono emblematici per capire quanto Bastoni sia un fattore anche - se non soprattutto -  in attacco. 

  • L'ASSIST PER LAUTARO IN INTER-LAZIO

    L'Inter è passata subito in vantaggio contro la Lazio dopo pochissimi minuti grazie al goal di Lautaro Martinez, che dal limite dell'area, in posizione defilata, è riuscito con l'esterno a mettere il pallone all'incrocio.

    Una conclusione di prima dopo essere stato servito da Bastoni con un passaggio dai giri contati. 

  • L'AZIONE CHE RAPPRESENTA BASTONI

    Ci sono quasi tutte le qualità di Bastoni nell'azione che ha portato al goal dei nerazzurri. Prima la pressione feroce altissima, sulla linea laterale oltre l'area di rigore della Lazio, poi il recupero del pallone e il tocco di prima per servire Lautaro.

    Mancava solo il lancio lungo, altra caratteristica distintiva di Bastoni, al repertorio mostrato dal difensore. 

  • TRE ASSIST, MEGLIO SOLO DIMARCO E HOLM

    Per Bastoni si tratta del terzo assist in campionato e con ogni probabilità non sarà l'ultimo visto che non è ancora passato neanche 1/3 del campionato. Meglio di lui tra i difensori hanno fatto solo Holm e il compagno di squadra Dimarco, a quota 4.

    Da considerare però come Bastoni sia tra questi quello che gioca in posizione più arretrata, soprattutto rispetto a Dimarco, che agisce davanti a lui sulla fascia. 

    Considerando solo i difensori centrali quindi, Bastoni sarebbe primo in questa classifica. Il classe 1999 è riuscito anche a segnare un goal (sfiorandolo altre volte, compresa la traversa a Napoli) e fornito un assist in Champions League. 

  • RECORD VICINO

    Il cambio di guida tecnica con il passaggio da Inzaghi a Chivu non ha inciso sulle prestazioni di Bastoni, anzi. Proprio con il tecnico rumeno Bastoni è portato ad una pressione ancora maggiore data in generale dalla volontà dei nerazzurri di stare più alti rispetto al passato e questo può favorirlo. 

    Non a caso, potrebbe presto eguagliare il record personale di assist in campionato e ha tutto il tempo per superarlo. Bastoni è arrivato a quota 5 assist in Serie A nella passata stagione, la migliore da questo punto di vista.

    Ne mancano quindi già solamente due per eguagliarlo. 

