Bastoni fattore dell'Inter anche in attacco: tre assist in campionato, il record personale è vicino

Per Bastoni si tratta del terzo assist in campionato e con ogni probabilità non sarà l'ultimo visto che non è ancora passato neanche 1/3 del campionato. Meglio di lui tra i difensori hanno fatto solo Holm e il compagno di squadra Dimarco, a quota 4.

Da considerare però come Bastoni sia tra questi quello che gioca in posizione più arretrata, soprattutto rispetto a Dimarco, che agisce davanti a lui sulla fascia.

Considerando solo i difensori centrali quindi, Bastoni sarebbe primo in questa classifica. Il classe 1999 è riuscito anche a segnare un goal (sfiorandolo altre volte, compresa la traversa a Napoli) e fornito un assist in Champions League.