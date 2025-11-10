Bastoni fattore dell'Inter anche in attacco: tre assist in campionato, il record personale è vicino

Non è certo una sorpresa vedere Alessandro Bastoni fare la differenza anche in zona offensiva e servire assist come se fosse un centrocampista o un trequartista; semmai la conferma delle qualità del difensore italiano.
L'Inter si gode il primo posto in classifica (insieme alla Roma) e nella vittoria contro la Lazio un contributo l'ha dato anche Bastoni, protagonista del primo goal che ha sbloccato subito la partita e messo in discesa la serata dei nerazzurri.
Ancora una volta il difensore dell'Inter si dimostra chiave della sua squadra dal centrocampo in avanti: i numeri sono emblematici per capire quanto Bastoni sia un fattore anche - se non soprattutto - in attacco.