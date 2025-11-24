Bartesaghi annulla Carlos Augusto al primo derby da titolare e si conferma al top: la gerarchia con Estupinan si è ribaltata?

A San Siro è stato il derby di Christian Pulisic, che l'ha deciso con un guizzo nel secondo tempo. Ma anche e soprattutto di Mike Maignan, determinante nel respingere il rigore di Calhanoglu e nello sbarrare la strada all'Inter. E pure di Davide Bartesaghi.
Il giovanissimo esterno cresciuto nelle giovanili del Milan è stato schierato dall'inizio da Massimiliano Allegri, che ha voluto operare una mossa coraggiosa: dentro lui e fuori Pervis Estupinan, il teorico titolare. Un ballottaggio che aveva già animato i giorni della vigilia.
Ha funzionato eccome: Bartesaghi si è dimostrato completamente all'altezza di un compito del genere. Anche se alla fine non è stato lui l'uomo copertina della grande sfida.