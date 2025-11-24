Bartesaghi annulla Carlos Augusto al primo derby da titolare e si conferma al top: la gerarchia con Estupinan si è ribaltata?

Quel che in pochi all'inizio della stagione avrebbero previsto, insomma, pare potersi realizzare in fretta: Bartesaghi nuovo titolare della fascia sinistra del Milan, con Estupinan scalato al rango di seconda scelta.

Conta solo il campo, del resto. E il campo dice che il ragazzino delle giovanili non sta avvertendo troppo il peso e la responsabilità della prima squadra. Per dire: prima dell'Inter aveva giocato 90 minuti anche contro Juventus e Roma. In tutte e tre le partite, per la cronaca, il Milan è uscito dal campo senza goal al passivo.

La nuova gerarchia è ben avviata, dunque? La stagione è lunga e fitta di impegni, ma per un Milan che non gioca le coppe europee e che non sarà schiavo del turnover lo è un po' meno. Per cui è lecito attendersi che sì, Bartesaghi possa davvero tenersi stretto il posto. Già contro la Lazio sabato, e poi in futuro. Toccherà a Estupinan alzare il livello della proprie prestazioni in allenamento e in partita: non ci sono altre formule magiche.