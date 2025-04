Dove si colloca Raphinha nella classifica dei 10 migliori brasiliani del Barcellona di tutti i tempi?

Sono state tantissime le stelle brasiliane che negli anni hanno indossato la maglia blaugrana. Chi tra loro è il migliore in assoluto?

Il Barcellona ha ingaggiato un totale di 29 giocatori brasiliani negli ultimi 35 anni, con Vitor Roque che è stato l'ultimo ad arrivare nel gennaio 2024. L'ex baby talento dell'Athletico Paranaense è rimasto solo un anno in Catalogna, disputando appena 14 partite di Liga prima che i blaugrana accettassero un'offerta di 25 milioni di euro (21 milioni di sterline/26 milioni di dollari) dal Palmeiras nella finestra di mercato invernale.

Proprio come i suoi connazionali Philippe Coutinho, Malcom e Arthur Melo prima di lui, Roque non è riuscito a soddisfare le aspettative in uno dei club più importanti al mondo. Anche Sonny Anderson, Fabio Rochemback e Geovanni hanno vissuto le stesse difficoltà al Barcellona, club che ha un bilancio altalenante quando si tratta di investire nelle stelle carioca.

Pertanto, è stato relativamente facile per GOAL stilare la classifica dei 10 migliori brasiliani nella storia del club. Classificare questi giocatori, tuttavia, è stato un compito molto più arduo, perché la maggior parte di loro può essere considerata una leggenda del Barcellona.

L'unico giocatore della lista che non ha ancora ottenuto questo status è Raphinha. Tuttavia, la situazione potrebbe cambiare per l'ex giocatore del Leeds United entro la fine di maggio, poiché è lui a guidare l'ultima corsa del Barça verso il triplete sotto la guida di Hansi Flick ed è attualmente il favorito per vincere il Pallone d'Oro 2025. La domanda è: chi è il giocatore che Raphinha sta cercando di superare nella storia del Barça? Scopri la nostra classifica qui sotto...