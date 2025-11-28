Barcellona contro il Real Madrid: "Sempre favoriti dagli arbitri, noi non ne abbiamo mai comprato uno"

Barcellona, Real Madrid e mondo arbitrale. Ennesimo capitolo. Stavolta tocca a Joan Laporta, presidente blaugrana, parlare dell'infinita vicenda riguardante il rapporto tra i fischietti e i due club, così come le loro direzioni in Liga, Coppa del Re e Supercoppa Spagnola.

Le parole di Laporta sul Real e gli arbitri arrivano a pochi giorni dall'annuale Assemblea Generale Ordinaria del Real Madrid, in cui Florentino aveva attaccato il Barcellona dal palco: "Non è normale che il Barcellona abbia pagato al vicepresidente degli arbitri più di 8 milioni di euro per almeno 17 anni. Qualunque sia il motivo".

E così, Laporta ha parlato a lungo del Real Madrid e del rapporto con gli arbitri: "Le parole di Florentino Pérez denotano il Barcelonismo di cui soffre il Real Madrid. Una forma speciale di ossessione" ha esordito il presidente blaugrana. "Sembra che debbano parlare del Barça per giustificare non so cosa...".

Solamente l'inizio.