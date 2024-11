Ayyoub Bouaddi, il gioiello del Lille che ha stregato la Juventus e pupillo di Fonseca

Ayyoub Bouaddi, 17enne centrocampista del Lille che ha sfidato la Juve in Champions, ha catturato le mire di Madama. E Fonseca lo rivorrebbe al Milan.

Ayyoub Bouaddi ha compiuto 17 anni il 2 ottobre, proprio nel giorno in cui ha aiutato il Lille a battere il Real Madrid in Champions League.

Inevitabile che al fischio finale tutto lo stadio Pierre Mauroy gli tributasse in coro "Buon compleanno", a sugellare una giornata speciale vissuta da un talento speciale.

Sul centrocampista hanno già messo gli occhi top club inglesi come Arsenal, Liverpool e Chelsea nonché Juventus (sfidata proprio in questa stagione in Europa) e Milan, con Bouaddi considerato il miglior prodotto del settore giovanile sfornato dal club francese dopo Eden Hazard.