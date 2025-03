Avengers Doomsday cast e ruoli: 26 stelle del cinema per la possibile rinascita dell'MCU

A maggio 2026 uscirà il nuovo Avengers, Doomsday: la fase sei dell'MCU si aprirà un cast stellare, tornano Patrick Stewart e Ian McKellen.

Dopo mesi di attesa, il Marvel Cinematic Universe svela le sue carte. 26 carte stellari, con un cast ricchissimo per Avengers Doomsday, il nuovo Avengers che vedrà il ritorno di Robert Downey Jr. nel ruolo del Dottor Destino (Doctor Doom in originale, da cui il titolo del film), annunciato in vista del 1 maggio 2026, quando vedrà la luce il primo film della sesta fase dell'MCU.

In Avengers Doomsday diversi attori del passato Marvel riprenderanno i propri ruoli, per entrare a far parte di un cast che spera di poter risvegliare l'MCU dopo anni di flop, sia in termini di critica che di incassi. Ci saranno, ad esempio, i ritorni di Ian McKellen e Patrick Stewart nei celeberrimi ruoli di Magneto e Professor X.

Dai film in uscita nel 2025, Thunderbolts e I Fantastici Quattro, arriveranno le conferme più recenti, dopo quelle degli attori che hanno fatto la storia dell'MCU, diventando conosciuti al grande pubblico mondiale.