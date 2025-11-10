Pubblicità
Francesco Schirru

L'Atletico Madrid venduto ad Apollo Sports Capital: è il nuovo azionista di maggioranza

Investimento da oltre un miliardo di euro per la società statunitense, Cerezo rimarrà come presidente dell'Atletico Madrid.

Il nuovo azionista di maggioranza dell'Atletico Madrid risponde al nome di Apollo Sports Capital. Nel pomeriggio di lunedì 10 novembre, infatti, i Colchoneros hanno annunciato la cessione del club alla società di investimento sportivo globale Apollo. 

Dopo che l'Atlético de Madrid e i suoi principali azionisti (Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo, Quantum Pacific Group e fondi di Ares Management ) hanno raggiunto l'accordo di cessione, è stato deciso che Gil e Cerezo continueranno a guidare la società come come AD e Presidente, rimamendo tra l'altro azionisti. 

"L’investimento da parte di ASC rafforzerà la posizione del Club tra l’élite del calcio e sosterrà la sua ambizione di raggiungere il successo a lungo termine per milioni di tifosi in tutto il mondo" fa sapere la società spagnola. "Come investitori a lungo termine, ASC e gli azionisti esistenti collaboreranno con il management dell'Atlético de Madrid per migliorare la forza finanziaria, la competitività sportiva e l'impatto della comunità del Club".

  • INVESTIMENTO DA 1.3 MILIARDI

    Quanto vale il 55% acquistato da Apollo? L'Atletico Madrid è stato valutato 2 miliardi e 400 milioni di euro, ragion per cui l'investimento fatto dal gruppo statunitense si aggira intorno al miliardo e 300 milioni di euro. 

    L’amministratore delegato dell’Atlético de Madrid Miguel Ángel Gil ha dichiarato: "Siamo molto orgogliosi di dare il benvenuto a un nuovo partner impegnato nel club". 

    "Apollo Sports Capital è un potente alleato che rispetta la storia, le tradizioni e la definizione dell’identità dell’Atlético de Madrid e dei suoi tifosi, portando al contempo ulteriore forza ed entusiasmo per contribuire a mantenere la nostra crescita e competitività".

  • DI COSA SI OCCUPA APOLLO?

    Come riporta l'Atletico Madrid nel suo comunicato di cessione, "Apollo è un gestore patrimoniale alternativo globale ad alta crescita. Per oltre tre decenni, la nostra esperienza di investimento attraverso la nostra piattaforma completamente integrata ha servito le esigenze di ritorno finanziario dei nostri clienti e fornito alle imprese soluzioni di capitale innovative per la crescita Al 30 settembre 2025, Apollo aveva circa $ 908 miliardi di asset in gestione". 

    Apollo Sports Capital, invece, "è una società di investimento sportivo globale e affiliata di Apollo". 

    "ASC investe attraverso l'ecosistema degli eventi sportivi e live, prevalentemente in opportunità di credito e di investimento ibrido. Atlético de Madrid sarà l’investimento azionario di maggioranza di ASC e non fa parte di una strategia di proprietà del controllo multi-club. Altri investimenti recenti di Apollo Sports Capital includono i tornei di tennis Mutua Madrid Open e Miami Open".

  • INSEGUIRE LA VETTA

    L'Atletico Madrid di Simeone è ormai da tempo una delle squadre in grado di rompere il dominio storico di Real Madrid e Barcellona, con 25 punti ottenuti nella prima parte di questa stagione.

    I Colchoneros si trovano a -6 dalla vetta della classifica occupata dal Real Madrid e di fatto in quarta posizione alle spalle di Blancos, blaugrana e Villarreal, a sorpresa terzo con 26 punti.

    Sarà una lunga lotta, l'Atletico Madrid vuole tornare Campione della Liga cinque anni dopo l'ultima volta.

