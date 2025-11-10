L'Atletico Madrid venduto ad Apollo Sports Capital: è il nuovo azionista di maggioranza

Il nuovo azionista di maggioranza dell'Atletico Madrid risponde al nome di Apollo Sports Capital. Nel pomeriggio di lunedì 10 novembre, infatti, i Colchoneros hanno annunciato la cessione del club alla società di investimento sportivo globale Apollo.

Dopo che l'Atlético de Madrid e i suoi principali azionisti (Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo, Quantum Pacific Group e fondi di Ares Management ) hanno raggiunto l'accordo di cessione, è stato deciso che Gil e Cerezo continueranno a guidare la società come come AD e Presidente, rimamendo tra l'altro azionisti.

"L’investimento da parte di ASC rafforzerà la posizione del Club tra l’élite del calcio e sosterrà la sua ambizione di raggiungere il successo a lungo termine per milioni di tifosi in tutto il mondo" fa sapere la società spagnola. "Come investitori a lungo termine, ASC e gli azionisti esistenti collaboreranno con il management dell'Atlético de Madrid per migliorare la forza finanziaria, la competitività sportiva e l'impatto della comunità del Club".