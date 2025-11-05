L'Atalanta all'esame Marsiglia per uscire dalla crisi: come sta andando la squadra di De Zerbi in Ligue 1 e in Champions League

Alla vigilia del match, ci ha pensato De Zerbi a caricare l'ambiente in vista del match contro la Dea: "Giocare contro un’italiana è sempre un’emozione diversa, mi è già successo con lo Shakthar e il Brighton contro Inter e Roma, ma affrontare l’Atalanta per me che sono bresciano è un’emozione diversa: è come se fosse un derby. Io sono nato a cento metri dallo stadio del Brescia e quando c’era la partita si passava tutta la settimana a pensare solo a quello."