L'Atalanta all'esame Marsiglia per uscire dalla crisi: come sta andando la squadra di De Zerbi in Ligue 1 e in Champions League

Non sarà una partita da dentro o fuori, ma il match tra Atalanta e Marsiglia si preannuncia comunque cruciale per entrambe le squadre.
Il cammino in Champions League ha fin qui evidenziato alcune difficoltà da ambo le parti, con una sola vittoria nelle prime tre giornate.
Al Vélodrome, dunque, conquistare i tre punti avrebbe un peso enorme: significherebbe avvicinarsi all’obiettivo minimo, il passaggio del turno ai playoff.
Ma che squadra si troverà di fronte la Dea di Ivan Juric? E come sta andando il Marsiglia di Roberto De Zerbi in campionato e in Coppa dei Campioni? Scopriamolo insieme.