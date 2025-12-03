Atalanta-Genoa, ci sono i supplementari o i rigori? Cosa succede in caso di parità al 90' e il regolamento della Coppa Italia

Atalanta e Genoa aprono il mercoledì di Coppa Italia: tocca alla squadra di Raffaele Palladino e a quella di Daniele De Rossi sfidarsi per prime nella gara della New Balance Arena, che prenderà il via alle ore 15.
Si gioca per gli ottavi di finale della competizione e si gioca in gara secca: dunque chi vince supera lo scoglio degli ottavi di finale e approda ai quarti, mentre chi perde viene eliminato.
Cosa accadrebbe invece in caso di parità di punteggio al termine dei 90 minuti regolamentari? Si andrebbe ai tempi supplementari o direttamente ai calci di rigore? Cosa dice il regolamento degli ottavi di Coppa Italia.