Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Pasalic Frendrup Atalanta GenoaGetty Images
Stefano Silvestri

Atalanta-Genoa, ci sono i supplementari o i rigori? Cosa succede in caso di parità al 90' e il regolamento della Coppa Italia

La squadra di Palladino e quella di De Rossi aprono il mercoledì di Coppa Italia con vista sui quarti di finale: cosa accadrebbe in caso di parità di punteggio.

Pubblicità

Atalanta e Genoa aprono il mercoledì di Coppa Italia: tocca alla squadra di Raffaele Palladino e a quella di Daniele De Rossi sfidarsi per prime nella gara della New Balance Arena, che prenderà il via alle ore 15.

Si gioca per gli ottavi di finale della competizione e si gioca in gara secca: dunque chi vince supera lo scoglio degli ottavi di finale e approda ai quarti, mentre chi perde viene eliminato.

Cosa accadrebbe invece in caso di parità di punteggio al termine dei 90 minuti regolamentari? Si andrebbe ai tempi supplementari o direttamente ai calci di rigore? Cosa dice il regolamento degli ottavi di Coppa Italia.

  • ATALANTA-GENOA, CI SONO I SUPPLEMENTARI?

    Nel caso Atalanta e Genoa si trovassero in una situazione di parità, la risposta al quesito è no: la gara della New Balance Arena non proseguirà con la disputa dei tempi regolamentari.

    La formazione di Palladino e quella di De Rossi non rimarranno dunque in campo per altri 30 minuti, sfidandosi per altri due tempi da 15 minuti ciascuno per provare a determinare la squadra qualificata ai quarti di finale.

    • Pubblicità

  • ATALANTA-GENOA, CI SONO I RIGORI?

    Ciò significa che, in caso di pareggio con qualsiasi risultato al termine del secondo tempo regolamentare, Atalanta-Genoa verrà decisa direttamente ai calci di rigore: la formazione nerazzurra e quella rossoblù avranno dunque a disposizione cinque tiri a testa per far propria la qualificazione, con possibilità di andare a oltranza nel caso l'equilibrio della contesa ancora non si sia spezzato a favore dell'una o dell'altra.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL REGOLAMENTO DELLA COPPA ITALIA

    Così, a tal proposito, recita il regolamento della Coppa Italia nel paragrafo dedicato agli ottavi di finale:

    "Ottiene la qualificazione ai quarti di finale la squadra che segna il maggior numero di reti. Risultando pari il numero di reti segnate, l’arbitro provvede a far battere i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio” al paragrafo: “Procedure per determinare la squadra vincente di una gara”.

  • QUANDO SONO PREVISTI I SUPPLEMENTARI

    I tempi supplementari dunque non sono mai previsti in Coppa Italia? In realtà ci sono, ma solo più avanti: dunque nei turni successivi.

    Solo al termine della semifinale di ritorno oppure della finalissima, in caso di necessità e dunque di pareggio al 90', due squadre dovranno eventualmente dirimere la questione ai tempi supplementari prima dei calci di rigore.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Hellas Verona crest
Hellas Verona
VER
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Serie A
Udinese crest
Udinese
UDI
Genoa crest
Genoa
GEN