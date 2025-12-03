Atalanta-Genoa, ci sono i supplementari o i rigori? Cosa succede in caso di parità al 90' e il regolamento della Coppa Italia

Ciò significa che, in caso di pareggio con qualsiasi risultato al termine del secondo tempo regolamentare, Atalanta-Genoa verrà decisa direttamente ai calci di rigore: la formazione nerazzurra e quella rossoblù avranno dunque a disposizione cinque tiri a testa per far propria la qualificazione, con possibilità di andare a oltranza nel caso l'equilibrio della contesa ancora non si sia spezzato a favore dell'una o dell'altra.