Atalanta-Genoa 4-0, pagelle e tabellino: Zalewski assistman, de Roon fa una magia, Norton-Cuffy fatica in difesa, Fini espulso

Terzo successo di fila per Palladino sulla panchina di un'Atalanta che non ha problemi ad avere la meglio sul Genoa: quarti di Coppa Italia in tasca per i bergamaschi, avversari nel turno successivo della Juventus che ha eliminato l'Udinese.
Match a senso unico, fin dalla traversa colpita dal solito terzo tempo di Pasalic che per poco non batte Siegrist. Il debole muro del 'Grifone' si sgretola al 19': Zalewski pennella per la testa di Djimsiti che, in completa libertà, fa 1-0. Palladino perde Sulemana per infortunio, ma la 'Dea' non sembra risentirne: il nuovo entrato Maldini centra il palo su punizione e si divora il raddoppio, a tu per tu col portiere. Per gli ospiti piove sul bagnato al 36', quando Fini affossa Bellanova poco prima dell'ingresso in area: è interruzione di chiara occasione da goal ed espulsione.
L'uomo in meno condanna di fatto il Genoa, alle prese anche col raddoppio a firma di de Roon: collo esterno da sogno dell'olandese e traiettoria imprendibile per Siegrist. Alla festa partecipano anche Pasalic (con la scivolata che vale il tris) e Ahanor, a segno con la rete dell'ex per il 4-0 finale.