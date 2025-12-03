Pubblicità
AtalantaGetty
Vittorio Rotondaro

Atalanta-Genoa 4-0, pagelle e tabellino: Zalewski assistman, de Roon fa una magia, Norton-Cuffy fatica in difesa, Fini espulso

L'Atalanta supera il turno di Coppa Italia: Djimsiti, de Roon, Pasalic e Ahanor sbrigano la pratica Genoa. Ai quarti sarà sfida alla Juventus di Spalletti.

Terzo successo di fila per Palladino sulla panchina di un'Atalanta che non ha problemi ad avere la meglio sul Genoa: quarti di Coppa Italia in tasca per i bergamaschi, avversari nel turno successivo della Juventus che ha eliminato l'Udinese.

Match a senso unico, fin dalla traversa colpita dal solito terzo tempo di Pasalic che per poco non batte Siegrist. Il debole muro del 'Grifone' si sgretola al 19': Zalewski pennella per la testa di Djimsiti che, in completa libertà, fa 1-0. Palladino perde Sulemana per infortunio, ma la 'Dea' non sembra risentirne: il nuovo entrato Maldini centra il palo su punizione e si divora il raddoppio, a tu per tu col portiere. Per gli ospiti piove sul bagnato al 36', quando Fini affossa Bellanova poco prima dell'ingresso in area: è interruzione di chiara occasione da goal ed espulsione.

L'uomo in meno condanna di fatto il Genoa, alle prese anche col raddoppio a firma di de Roon: collo esterno da sogno dell'olandese e traiettoria imprendibile per Siegrist. Alla festa partecipano anche Pasalic (con la scivolata che vale il tris) e Ahanor, a segno con la rete dell'ex per il 4-0 finale.

  • PAGELLE ATALANTA

    Bellanova (6.5) causa l'espulsione di uno sconsolato Fini, de Roon (7) si inventa il goal che di fatto chiude i conti. Zalewski (6.5) impreziosisce la sua prova con l'assist per l'1-0, Maldini (6.5) si riscatta dall'errore con l'appoggio per il capitano olandese.

    Voti Atalanta(3-4-2-1): Sportiello 6; Djimsiti 7 (60' Brescianini 6.5), Hien 6, Kolasinac 6 (60' Ahanor 7); Bellanova 6.5 (74' Bernasconi 6.5), de Roon 7, Pasalic 7, Zalewski 6.5; De Ketelaere 6.5 (60' Samardzic 6), Sulemana 6 (21' Maldini 6.5); Scamacca 6.5. All. Palladino.

  • PAGELLE GENOA

    Siegrist (5) non perfetto sul poker di Ahanor, Norton-Cuffy (4.5) si perde Djimsiti e tiene in gioco Bellanova prima dell'espulsione di Fini. Carboni (5) e Stanciu (5) non pervenuti.

    Voti Genoa(3-4-2-1): Siegrist 5; Norton-Cuffy 4.5 (78' Venturino s.v.), Otoa 5, Vasquez 5; Ellertsson 5, Masini 5, Frendrup 5.5 (71' Onana 5.5), Fini 5; Carboni 5 (46' Marcandalli 5.5), Stanciu 5 (71' Cuenca 5.5); Ekhator 5.5 (71' Ekuban 5.5). All. De Rossi.

  • TABELLINO ATALANTA-GENOA

    Marcatori: 19' Djimsiti, 54' de Roon, 82' Pasalic

    ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello 6; Djimsiti 7 (60' Brescianini 6.5), Hien 6, Kolasinac 6 (60' Ahanor 7); Bellanova 6.5 (74' Bernasconi 6.5), de Roon 7, Pasalic 7, Zalewski 6.5; De Ketelaere 6.5 (60' Samardzic 6), Sulemana 6 (21' Maldini 6.5); Scamacca 6.5. All. Palladino.

    GENOA (3-4-2-1): Siegrist 5; Norton-Cuffy 4.5 (78' Venturino s.v.), Otoa 5, Vasquez 5; Ellertsson 5, Masini 5, Frendrup 5.5 (71' Onana 5.5), Fini 5; Carboni 5 (46' Marcandalli 5.5), Stanciu 5 (71' Cuenca 5.5); Ekhator 5.5 (71' Ekuban 5.5). All. De Rossi.

    Arbitro: Perri

    Ammoniti: -

    Espulsi: al 36' Fini (G)

