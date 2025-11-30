Atalanta-Fiorentina dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Atalanta e Fiorentina si sfidano in occasione della tredicesima giornata del campionato di Serie A.
La Dea, reduce dalla grande vittoria in Champions contro l'Eintracht, vuole tornare a vincere anche in campionato nel giorno del debutto di Palladino alla New Balance Arena di Bergamo. I nerazzurri non vincono in Serie A dallo scorso 21 settembre e vengono da tre sconfitte consecutive, poi sfociate nell'esonero di Juric. In classifica la Dea occupa la tredicesima posizione con 13 punti all'attivo.
A Bergamo arriva una Fiorentina che dopo la buona prova con la Juventus vuole spezzare l'incantesimo: la viola è infatti ultima in classifica con 6 punti, a pari merito col Genoa, e non ha vinto nemmeno una partita in questa prima parte di campionato.
Tutto su Atalanta-Fiorentina: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.