Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
FBL-EUR-C1-FRANKFURT-ATALANTAAFP
Michael Di Chiaro

Atalanta-Fiorentina dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Atalanta e Fiorentina si affrontano nella tredicesima giornata del campionato di Serie A: ecco dove vedere il match in diretta tv e in streaming.

Pubblicità

Atalanta e Fiorentina si sfidano in occasione della tredicesima giornata del campionato di Serie A.

La Dea, reduce dalla grande vittoria in Champions contro l'Eintracht, vuole tornare a vincere anche in campionato nel giorno del debutto di Palladino alla New Balance Arena di Bergamo. I nerazzurri non vincono in Serie A dallo scorso 21 settembre e vengono da tre sconfitte consecutive, poi sfociate nell'esonero di Juric. In classifica la Dea occupa la tredicesima posizione con 13 punti all'attivo.

A Bergamo arriva una Fiorentina che dopo la buona prova con la Juventus vuole spezzare l'incantesimo: la viola è infatti ultima in classifica con 6 punti, a pari merito col Genoa, e non ha vinto nemmeno una partita in questa prima parte di campionato.

Tutto su Atalanta-Fiorentina: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.

  • FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA-FIORENTINA


    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Palladino.

    FIORENTINA (4-3-1-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Kean, Piccoli. All. Vanoli.

    • Pubblicità

  • ATALANTA-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Atalanta-Fiorentina

    • Data: domenica 30 novembre 2025

    • Orario: 18.00

    • Canale TV: DAZN, Sky

    • Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ORARIO ATALANTA-FIORENTINA

    Atalanta-Fiorentina si giocherà domenica 30 novembre 2025 alla New Balance Arena di Bergamo. Calcio d'inizio alle ore 18.00.

  • DOVE VEDERE ATALANTA-FIORENTINA IN TV

    • DAZN
    • Sky
    La partita tra Atalanta e Fiorentina verrà trasmessa in diretta da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box. Il match sarà visibile anche su Sky ai canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4KSky Sport (251).  
  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ATALANTA-FIORENTINA IN DIRETTA STREAMING

    • DAZN
    • Sky Go
    • NOW
    Per vedere Atalanta-Fiorentina in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.I clienti Sky potranno usufruire del servizio Sky Go scaricando l'app o collegandosi al sito ufficiale. L'altra alternativa è NOW: sarà necessario acquistare il Pass Sport.

  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    • DAZN: telecronaca di Dario Mastroianni e commento tecnico di Emanuele Giaccherini
    • Sky: da annunciare
  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Per ricevere aggiornamenti in tempo reale su Atalanta-Fiorentina sarà necessario collegarsi al sito di GOAL per seguire la diretta testuale del match.

Coppa Italia
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Genoa crest
Genoa
GEN
Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO