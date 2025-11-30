Pubblicità
Atalanta BC v ACF Fiorentina - Serie AGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Atalanta-Fiorentina 2-0, pagelle e tabellino: Palladino punisce la sua ex squadra, Kossounou e Lookman firmano la vittoria, De Ketelaere brilla, viola senza vittorie dopo 13 turni

Palladino trova la prima vittoria in campionato sulla panchina dell'Atalanta contra la Fiorentina, la sua ex squadra: decidono i goal di Kossounou e Lookman.

La nuova Atalanta di Palladino supera anche il secondo esame. Dopo il successo a Francoforte, in casa dell'Eintracht, in Champions League, gli orobici riaccendono il motore e trovano la vittoria in campionato dopo oltre due mesi, ovvero dal 3-0 a Torino del 21 settembre. 

Prosegue il momento buio della Fiorentina, che cade anche a Bergamo e resta a quota zero vittorie dopo 13 giornate nel campionato di Serie A.

Pronti via e subito una chance per gli ospiti con l'ex Piccoli: sulla respinta corta di Carnesecchi dopo la conclusione di Kean, il numero 91 ha un'occasione ghiottissima ma da pochi passi calcia incredibilmente sull'estremo difensore dell'Atalanta. La risposta dell'Atalanta è affidata a Scamacca e De Ketelaere con la doppia conclusione intorno al 12', con De Gea attento e bravo a neutralizzare entrambi i tentativi. Il monologo della Dea prosegue e l'ex Milan è ancora protagonista

Lo sforzo offensivo degli orobici si concretizza al 41’, quando un cross fuori misura di Odilon Kossounou si insacca all’incrocio dei pali. Il difensore ivoriano pesca il jolly e trova il goal dopo oltre due anni: non segnava dal 12 novembre 2023 in Bayer Leverkusen-Union Berlino. 

Nella ripresa, l’Atalanta trova il raddoppio con il sesto goal di Ademola Lookman alla Fiorentina in carriera, che diventa la squadra a cui ha segnato di più. Protagonista ancora De Ketelaere, che conclude di testa sugli sviluppi di un corner, trovando il miracolo di De Gea. Sulla respinta piomba Lookman, che firma il 2-0 dei nerazzurri.

La Fiorentina prova a reagire e lo fa con Kean, che sfiora il goal al 65’ ma viene fermato sulla linea da Scamacca e dal palo poco più tardi, sulla punizione di Mandragora.

Nel finale, l’Atalanta controlla il doppio vantaggio e porta a casa una vittoria preziosissima, che interrompe il digiuno e consente di raggiungere l’undicesimo posto a quota 16 punti, dieci in più della Fiorentina, che resta pienamente invischiata nella zona calda al penultimo posto.

  • PAGELLE ATALANTA

    Kossounou ritrova il goal dopo oltre due anni, Lookman mette nuovamente la firma, ma a prendersi la scena è De Ketelaere con una prestazione da urlo. 

    Il belga domina ed è sempre al centro della manovra dell'Atalanta. Decisivo anche Carnesecchi, che sullo 0-0 compie un paio di interventi fondamentali e salva il risultato prima dell'uno-due che regala la prima vittoria in campionato a Palladino da allenatore dei nerazzurri.

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 7; Kossounou 7, Hien 6,5 (86' Kolasinac sv), Djimsiti 6,5; Bellanova 6,5, Ederson 6,5 (67' Pasalic 6), De Roon 6, Zappacosta 6,5 (67' Zalewski 6); De Ketelaere 8, Lookman 7,5 (77' Sulemana 6); Scamacca 6,5 (77' Krstovic 6). All. Palladino.

  • PAGELLE FIORENTINA

    De Gea prova a fermare l'Atalanta ma deve arrendersi, Piccoli fallisce una chance ghiottissima e che pesa sull'andamento della sfida. Kean ci prova ma non incide, mentre Dodo non risponde presente sia in fase difensiva che offensiva.

    FIORENTINA (4-3-1-2): De Gea 6,5; Pongracic 5, Marì 5,5 (75' Comuzzo 6), Ranieri 6; Dodo 5 (64' Fortini 5,5), Mandragora 5,5, Fagioli 5,5 (64' Gudmundsson 6), Sohm 5,5 (79' Ndour sv), Parisi 5; Kean 5,5, Piccoli 5 (79' Richardson sv). All. Vanoli.

  • TABELLINO ATALANTA-FIORENTINA

    Marcatori: 41' Kossounou (A), 52' Lookman (A)

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 7; Kossounou 7, Hien 6,5 (86' Kolasinac sv), Djimsiti 6,5; Bellanova 6,5, Ederson 6,5 (67' Pasalic 6), De Roon 6, Zappacosta 6,5 (67' Zalewski 6); De Ketelaere 8, Lookman 7,5 (77' Sulemana 6); Scamacca 6,5 (77' Krstovic 6). All. Palladino.

    FIORENTINA (4-3-1-2): De Gea 6,5; Pongracic 5, Marì 5,5 (75' Comuzzo 6), Ranieri 6; Dodo 5 (64' Fortini 5,5), Mandragora 5,5, Fagioli 5,5 (64' Gudmundsson 6), Sohm 5,5 (79' Ndour sv), Parisi 5; Kean 5, Piccoli 5 (79' Richardson sv). All. Vanoli.

    Ammoniti: Pongracic (F), Pablo Marì (F), Mandragora (F), Hien (A)

    Espulsi: nessuno

    Arbitro: Marcenaro

