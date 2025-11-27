Atalanta da Champions, torna il tridente di Dublino, Lookman trascina: ora la Dea può sognare in grande

In Germania, a Francoforte, c'è stata l'ennesima dimostrazione di come ci siano fino ad ora due versioni dell'Atalanta, quella scialba e deludente in campionato, quella convincente in Champions League.
Il cammino della Dea era già sulla buona strada, lo è definitivamente dopo la vittoria per 3-0 in trasferta contro l'Eintracht Francoforte. Ora la squadra di Raffaele Palladino può sognare in grande, grazie soprattutto al tridente d'attacco ritrovato.
Charles De Ketelaere, Ademola Lookman e Gianluca Scamacca, tutti e tre protagonisti nel successo europeo tra goal e assist.