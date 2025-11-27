Atalanta da Champions, torna il tridente di Dublino, Lookman trascina: ora la Dea può sognare in grande

Nelle grandi serate - e una sfida di Champions in trasferta lo è - a prescindere dal livello dell'avversario, serve la miglior versione. Quella dell'Atalanta include il tridente composto da De Ketelaere, Lookman e Scamacca, ovvero l'attacco che era sceso in campo anche a Dublino, nella finale di Europa League stravinta contro il Bayer Leverkusen.

Era la prima volta che giocavano contemporaneamente dall'inizio quest'anno da titolare, complice prima la situazione di Lookman, fuori rosa, poi l'infortunio di Scamacca. Sono stati tutti determinanti. Lookman con goal e assist, De Ketelaere idem mentre Scamacca non è entrato nel tabellino ma ha colpito la traversa da cui poi è arrivata la terza rete.

La differenza tra poter contare su tutti e tre e no è netta e da qui in avanti, la sensazione è che nelle partite più importanti e complicate, Palladino difficilmente ci rinuncerà.