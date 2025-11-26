Arsenal-Bayern dove vederla: DAZN, NOW, Sky, Amazon Prime Video, Rai, Mediaset o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.
Supersfida al vertice nella quinta giornata della fase campionato della nuova Champions League.
Arsenal e Bayern, a punteggio pieno grazie alle 4 vittorie ottenute in altrettante partite fin qui giocate, si affrontano con l'obiettivo di mettere in cassaforte la qualificazione agli ottavi di finale. Nell'ultimo turno, tris esterno di Gunners in casa dello Slavia Praga e colpo grosso dei bavaresi sul campo del PSG campione d'Europa.
Tutto su Arsenal-Bayern: le formazioni e dove vederla in tv e streaming.