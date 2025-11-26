Pubblicità
Claudio D'Amato

Arsenal-Bayern dove vederla: DAZN, NOW, Sky, Amazon Prime Video, Rai, Mediaset o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Arsenal e Bayern si sfidano nella quinta giornata della fase campionato della nuova Champions League: formazioni, canale tv e copertura streaming.

Supersfida al vertice nella quinta giornata della fase campionato della nuova Champions League.

Arsenal e Bayern, a punteggio pieno grazie alle 4 vittorie ottenute in altrettante partite fin qui giocate, si affrontano con l'obiettivo di mettere in cassaforte la qualificazione agli ottavi di finale. Nell'ultimo turno, tris esterno di Gunners in casa dello Slavia Praga e colpo grosso dei bavaresi sul campo del PSG campione d'Europa.

Tutto su Arsenal-Bayern: le formazioni e dove vederla in tv e streaming.

  • ARSENAL-BAYERN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Arsenal-Bayern

    • Data: mercoledì 26 novembre 2025

    • Orario: 21:00

    • Canale TV: TV8 (in chiaro), Sky Sport Max (206) e Sky Sport (253)

    • Streaming: NOW, Sky Go

  • FORMAZIONI UFFICIALI ARSENAL-BAYERN

    ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Mosquera, Lewis-Skelly; Rice, Zubimendi, Eze; Saka, Merino, Trossard. All. Arteta.

    BAYERN (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Olise, Karl, Gnabry; Kane. All. Kompany.

  • ORARIO ARSENAL-BAYERN

    Arsenal-Bayern si gioca mercoledì 26 novembre 2025, alle 21:00, all'Emirates Stadium di Londra.

  • DOVE VEDERE ARSENAL-BAYERN IN TV

    Arsenal-Bayern sarà visibile in chiaro su TV8 e in pay per view su Sky Sport Max (canale numero 206) e Sky Sport (253).

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • ARSENAL-BAYERN IN DIRETTA STREAMING

    Arsenal-Bayern sarà disponibile anche in streaming su NOW, Sky Go e sul sito di TV8.

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Arsenal-Bayern potrete inoltre seguirla su GOAL in diretta testuale, con aggiornamenti relativi alle formazioni e ai momenti chiave del match di Champions.

