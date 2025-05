Arne Slot, Nuno Espirito Santo, Maresca e i 10 migliori allenatori della Premier League 2024-25

La classifica dei dieci migliori allenatori di questa stagione di Premier League: questa volta non c’è posto per Pep Guardiola.

Per la prima volta in quattro stagioni, la Premier League ha dei nuovi campioni d'Inghilterra. Il Liverpool ha conquistato il suo ventesimo titolo alla prima stagione con Arne Slot alla guida, superando con ampio margine l'Arsenal di Mikel Arteta, secondo classificato, ed il Manchester City, che ha ceduto il suo scettro in maniera quasi soprendente e al termine di quella che è stata forse l'annata più deludente della carriera da allenatore di Pep Guardiola.

Slot non è stato però l'unico tecnico a impressionare. Nuno Espirito Santo ha portato il Nottingham Forest dalla zona retrocessione ad una qualificazione europea, mentre Eddie Howe e Unai Emery hanno continuato a a fare cose egregie alla guida rispettivamente di Newcastle ed Aston Villa, visto che entrambe le squadre sono in lizza per il ritorno in Champions League alla vigilia dell'ultima giornata.

La domanda è: chi merita di essere incoronato miglior allenatore della Premier League della stagione 2024-25? GOAL ha stilato la Top 10.