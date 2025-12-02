Arab Cup al via, in Qatar si gioca il torneo FIFA: Palestina e Siria subito sorprendenti

Sui social sono decine i video condivisi dai tifosi palestinesi e siriani, intenti a festeggiare la vittoria della propria Nazionale all'esordio nell'Arab Cup FIFA 2025. A sorpresa, contro ogni pronostico, sia la Palestina che la Siria hanno infatti cominciato il proprio girone, l'A in entrambi i casi, con un successo, rispetttivamente contro le favorite Qatar, padrona di casa, e Tunisia.

Nel silenzio quasi totale dei media occidentali europei, in Qatar è cominciata la Coppa araba che vede in campo le migliori squadre africane e asiatiche appartenenti alla Union of Arab Football Associations. Finita nelle mani della FIFA dal 2021 dopo decenni di edizioni senza continuità, la competizione 2025 è stata offuscata dall'imminente Coppa d'Africa di fine mese, alla quale prenderanno parte alcune rappresentative attualmente in gioco in Qatar.

Ed è proprio per questo motivo, principalmente, che i tifosi europei non stanno minimamente, o quasi, dando attenzione alla Coppa araba, visto e considerando come Marocco, Tunisia ed Egitto sono impegnate sia nel torneo qatariota, ma giocheranno anche la Coppa d'Africa: i convocati per l'attuale torneo non sono i big assoluti, sui quali possono contare le altre rappresentative, ma bensì le seconde linee che permetteranno ai propri maggiori interpreti di prendere parte all'altra competizione.

Nonostante un'attenzione europea decisamente bassa, in termini di risultati e possibile gloria la Coppa araba è essenziale per le Nazionali che non giocheranno la Coppa d'Africa facendo parte di un altro continente, ma soprattutto è fondamentale per rappresentative come Palestina e Siria, che tramite il calcio sperano di regalare qualche sorriso alla popolazione martortiata dalla guerra.