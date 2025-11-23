Cagliari agli americani, chi sono, patrimonio e quanto hanno investito: lo stadio al centro di tutto

Nel corso dell'ultimo decennio si è spesso parlato del possibile arrivo degli Al-Thani, famiglia sovrana del Qatar, in quel di Cagliari. Nel 2014 e nel 2019, i tifosi rossoblù sognavano una società in grado di acquistare giocatori da decine di milioni per puntare al ritorno in Europa. Alla fine, però, i rossoblù sono rimasti nelle mani di Cellino, per poi passare all'attuale presidente Tommaso Giulini. Ora, non più solo.
A fine novembre 2025, infatti, il Cagliari ha annunciato l'arrivo in società di un gruppo statunitense, che entra ufficialmente a far parte della squadra sarda. Ancora una volta, investitori americani hanno scelto la Serie A, dopo averlo fatto con diverse squadre (Parma, Roma, Milan, solo per citarne alcune): ora è il turno del team rossoblù, simbolo di un popolo e di un'isola intera.
I fans sono stati presi alla sprovvista in seguito all'annuncio dell'arrivo degli americani, con innumerevoli dubbi che stanno monopolizzando le discussioni in gir per la Sardegna e naturalmente sui social.