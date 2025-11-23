Cagliari agli americani, chi sono, patrimonio e quanto hanno investito: lo stadio al centro di tutto

L'Escalada Sports Partners è tra gli investitori che hanno deciso di far capo a Fiori ed entrare nel Cagliari.

Il gruppo d'investimento statunitense, si legge sul sito ufficiale, ha come obiettivo l'“investire in club sportivi a livello globale e nelle loro comunità, focalizzando l’attenzione su squadre aggressive e proprietà in grado di generale valore economico e sociale".

Tra i 'partners' di Escalada ci sono Catherine Bracy e Stephen Brokaw, che hanno fatto parte della campagna presidenziale di Barack Obama.

Il sito sardo 'Centotrentuno' ha portato alla luce il nome di Brandon M. Belford, presente nello staff dell'ex presidente USA come consigliere sulla politica economica interna e internazionale, che nella sua pagina Linkedin ha pubblicato due foto legate al mondo del Cagliari, ovvero al fianco della Coppa Italia Primavera vinta lo scorso anno dai rossoblù e direttamente all'interno dell'Unipol Domus.

Belford è legato proprio a Maurizio Fiori, visto che i due sono stati spesso in Italia e in Sardegna insieme.

"Siamo entusiasti di annunciare l'investimento di Escalada Sports Partners nel Cagliari Calcio, squadra sarda della Serie A" scrive Belford su Linkedin. "È stato un piacere lavorare con Maurizio Fiori e altri per portare a termine questo accordo. Ora inizia il divertimento".