Nell'ultima settimana, Amad Diallo ha compiuto l'impresa piuttosto impressionante di essere considerato una delle armi più potenti del Manchester United e allo stesso tempo uno dei suoi punti deboli più evidenti. L'incredibile tiro al volo del calciatore della Costa d'Avorio sabato scorso contro il Nottingham Forest ha permesso alla sua squadra di conquistare un punto, mentre è mancato solo pochi centimetri per segnare il gol della vittoria nei minuti di recupero. Tuttavia, mentre è stato giustamente acclamato come un giocatore determinante nell'attacco dello United, gran parte delle analisi post-partita si sono concentrate sulle sue carenze difensive.

Entrambi questi aspetti del gioco di Amad sono presenti. Non è certo l'unico giocatore offensivo di grande talento che deve ancora imparare a vincere i duelli aerei nella propria area di rigore o a marcare gli esterni veloci e scattanti.

La differenza è che, a differenza degli altri migliori attaccanti della Premier League, gli viene chiesto di svolgere questi compiti difensivi ogni settimana, poiché gioca come quinto nel 3-4-3 di Ruben Amorim. In alcune partite è riuscito a cavarsela, ma il Forest sembra aver preso di mira Amad e averne sfruttato con successo i punti deboli. Si consiglia ai prossimi avversari dello United - Tottenham, Everton e Crystal Palace - di fare lo stesso.

L'attenzione sul ruolo di Amad nella squadra ha ulteriormente evidenziato i limiti della formazione di Amorim e ha dato all'allenatore un altro problema da affrontare.