Allegri vicino all'Inter in passato? La confessione prima del derby: "Ho dovuto decidere in una notte"

"Sarà una serata meravigliosa perché c'è una rivalità storica.Speriamo sia anche una bella partita sotto l'aspetto tecnico. Affrontiamo una squadra molto forte che è la favorita per lo Scudetto insieme al Napoli. In mezzo al campo è una squadra esperta con giocatori sia tecnici che fisici. Noi dobbiamo essere bravi a fare una partita tecnicamente molto valida e soprattutto essere più attenti rispetto a Parma" ha dichiarato Allegri.

"Fermare il campionato? Se fermano il campionato non giocheremo e sarà un vantaggio per la Nazionale, Rino sta facendo un buon lavoro ma penso lo sapessero che se la sarebbero giocata allo spareggio.

"L'anno in cui sono tornato alla Juventus in una notte dovevo decidere se andare al Real Madrid, tornare alla Juventus o andare all'Inter. Le parole di Marotta? Per vincere le partite bisogna essere pragmatici e concreti"

"Leao-Pulisic? Mi aspetto da loro come da tutti gli altri. Gli indisponibili sono Athekame che è tornato dalla nazionale con un problema al soleo e Gimenez che non ha ancora recuperato. Rabiot? Gioca"