Allegri lascia la Juventus? Il tecnico se lo lascia scappare dopo la vittoria della Coppa Italia: "Se l’anno prossimo non sarò più l’allenatore lascio una squadra forte”

Il tecnico della Juventus sembra ufficialmente salutare i bianconeri dopo la vittoria della Coppa Italia contro l'Atalanta.

Non è certo una sorpresa assoluta, considerando come il tutto fosse nell'aria da mesi. Ora, però, la conferma sembra essere un minimo arrivata anche dal diretto interessato: Massimiliano Allegri, in attesa di ufficialità definite, non sarà più l'allenatore della Juventus dalla prossima stagione.

Dopo la vittoria della Coppa Italia all'Olimpico, Allegri sembrerebbe aver confermato che nel 2024/2025 non allenerà la Juventus. La seconda era bianconera del tecnico livornese si concluderà probabilmente con un trofeo, l'unico da quando è tornato a Torino in seguito al primo addio.

In attesa di capire chi arriverà alla Juventus nella prossima annata (Thiago Motta o qualche alternativa), Allegri sembra praticamente certo di non continuare con Madama, salutando dopo tre annate - nuovamente - alla guida della squadra bianconera.

"Lascio, cioè se l’anno prossimo non sarò più l'allenatore della Juventus, visto che mi danno fuori, lascio una Juve che ha vinto" si è lasciato scappare Allegri al termine della partita contro l'Atalanta.