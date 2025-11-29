Allegri contro Sarri in Milan-Lazio, storia di rivalità e filosofie opposte: tutte le sfide in panchina tra i due allenatori

Amici mai. Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri, così vicini geograficamente eppure così lontani per tutto il resto: carattere, filosofia e modo di vivere il calcio.
I due allenatori che stasera si sfidano nuovamente in Milan-Lazio, peraltro, non hanno mai fatto nulla per nascondere le loro differenze.
E spesso si sono beccati, seppure a distanza, davanti ai microfoni. Sarri inoltre ha sostituito proprio Allegri sulla panchina della Juventus dove ha vinto l'unico Scudetto della sua lunghissima carriera.
Allegri e Sarri si rispettano, sia chiaro. Ma l'amicizia, beh, quella è un'altra cosa. E soprattutto continuano a vedere il calcio da due prospettive totalmente diverse.