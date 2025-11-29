Allegri contro Sarri in Milan-Lazio, storia di rivalità e filosofie opposte: tutte le sfide in panchina tra i due allenatori

Max Allegri è livornese doc, mentre Maurizio Sarri è nato a Napoli ma è cresciuto sempre in Toscana a Figline Valdarno.

Le affinità tra i due allenatori, però, finiscono qui. O quasi. Per il resto infatti Allegri e Sarri non potrebbero essere più diversi da tutti i punti di vista.

A dirlo non siamo noi, ma i diretti interessati. "Caratterialmente siamo agli opposti", ha ammesso Max nel 2019 prima di un Juventus-Lazio.

Già, la Juventus è l'altro punto di contatto tra Allegri e Sarri. Entrambi hanno allenato e vinto con i bianconeri dopo le epiche sfide col primo sulla panchina di Madama e il secondo alla guida del Napoli.