Alisha Lehmann derubata, è già la seconda volta da quando è in Italia: "Ho un disturbo, la prossima volta pulite"

Non è in Italia da solo poco più di un anno eppure Alisha Lehmann si è trovata per ben due volte coinvolta in uno spiacevole episodio. La giocatrice svizzera, che si è trasferita al Como in estate, è stata infatti derubata e non è la prima volta.

Era già accaduto infatti un anno fa, quando era una tesserata della Juventus Women e la sua casa sui colli torinesi era stata svaligiata con un furto da un valore di mezzo milione.

Lehmann ha voluto riportare il fatto sui social, attraverso una storia su instagram in cui ha ironizzato anche sull'episodio.