Spain v Switzerland - UEFA Women's EURO 2025 Quarter-FinalGetty Images Sport
Andrea Ajello

Alisha Lehmann derubata, è già la seconda volta da quando è in Italia: "Ho un disturbo, la prossima volta pulite"

Nuova disavventura per Alisha Lehmann, giocatrice del Como Women. Sono entrati i ladri nella casa della famosa calciatrice svizzera che ha riportato l'accaduto sui social.

Non è in Italia da solo poco più di un anno eppure Alisha Lehmann si è trovata per ben due volte coinvolta in uno spiacevole episodio. La giocatrice svizzera, che si è trasferita al Como in estate, è stata infatti derubata e non è la prima volta.

Era già accaduto infatti un anno fa, quando era una tesserata della Juventus Women e la sua casa sui colli torinesi era stata svaligiata con un furto da un valore di mezzo milione. 

Lehmann ha voluto riportare il fatto sui social, attraverso una storia su instagram in cui ha ironizzato anche sull'episodio. 

  • LADRI NELLA CASA DI ALISHA LEHMANN

    L'episodio è avvenuto nella sua casa sul Lago di Como, in particolare a Moltrasio, dove Alisha Lehmann vive da quest'estate, quando si è trasferita nella società lombarda per giocare. 

    I ladri sono riusciti ad entrare mettendo a subbuglio la casa come dimostrano anche le immagini pubblicate dalla giocatrice e influencer svizzera. 

  • IL PRECEDENTE A TORINO

    Come detto, era già capitato un episodio simile, ad ottobre 2024, poco più di un anno fa. In quel caso, i ladri riuscirono a prelevare oggetti da circa mezzo milione di euro nella casa in cui Lehmann viveva con Douglas Luiz, anche lui ex giocatore della Juventus e compagno della giocatrice. 

  • LEHMANN: "PROSSIMA VOLTA PULITE, HO I DOC"

    Nella storia pubblicata da Alisha Lehmann, oltre a mostrare il caos nella stanza che avevano lasciato i ladri, la svizzera ha scritto un messaggio: "La prossima volta che rubate in casa mia potreste per favore pulire tutto dopo perché ho un disturbo ossessivo compulsivo".

