Il 17enne sta facendo girare la testa a tutti, sia in patria che all'estero: prestazioni impeccabili ed esplosione ad alti livelli in vista.

La campagna dell'Inghilterra agli Europei Under 17 di quest'estate si è conclusa anzitempo con una deludente eliminazione nella fase a gironi, ma non per colpa di Alejandro Gomes Rodriguez. L'attaccante del Lione è stato l'unico giocatore offensivo a distinguersi nelle prime due partite dei 'Young Lions', chiudendo il torneo con un bottino di quattro goal in tre partite.

Nonostante le difficoltà della squadra nel complesso, c'è ancora speranza che questa generazione inglese possa avere più successo in futuro, grazie a talenti del calibro del fantasista dell'Arsenal Max Dowman, dell'attaccante del Leeds Harry Gray e dell'ala del Liverpool Rio Ngumoha. Tuttavia, è Rodriguez quello che ha potuto salutare questo torneo a testa alta.

Non è detto che Rodriguez continuerà a rappresentare l'Inghilterra, dato che potrebbe cambiare idea e decidere di giocare per il Venezuela o il Portogallo da un momento all'altro. Dopotutto, ha già deciso di lasciare la sua casa in Hampshire per trasferirsi in Francia nella speranza di dare una svolta alla sua carriera.

Ma chi è Rodriguez e perché è riuscito a soddisfare le aspettative a differenza di altri? GOAL svela tutti i dettagli...