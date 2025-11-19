Al Mondiale 2026 potrebbero esserci cinque ct italiani: due sono già sicuri

Marco Rossi ha visto l'obiettivo playoff sfumare negli ultimi secondi dei gironi di qualificazione, la sua Ungheria non giocherà i Mondiali. Altri cinque ct italiani, però, potrebbero essere presenti alla Coppa del Mondo.

Qualora Montella, Calzona e Gattuso riescano a raggiungere il Mondiale a cui sono già certi di partecipare Ancelotti e Cannavaro, l'Italia avrà ben cinque allenatori su quarantotto ai nastri di partenza.

Gli altri commissari tecnici italiani in giro per il mondo non si sono avvicinati al Mondiale: da Cusin, ct delle Comore, a Nicolato, scelto dalla Lettonia, passando per De Leo e Cevoli, rispettivamente alla guida di Malta e San Marino.