Al Mondiale 2026 potrebbero esserci cinque ct italiani: due sono già sicuri

Il prossimo marzo si saprà se l'Italia, reduce da due mancate qualificazioni nel 2018 e nel 2022, riuscirà ad accedere al Mondiale 2026 in Messico, Stati Uniti e Canada. Impegnata nei playoff, con semifinale ed eventuale finalissima che varrà l'accesso al torneo della prossima estate, la Nazionale di Gattuso spera di cancellare il ricordo della passate delusioni. Qualora l'Italia non riesca ad accedervi, ci sarà comunque una sua rappresentanza.
In attesa della lista di arbitri, con possibili italiani presenti, è già certa la presenza di due allenatori: Carlo Ancelotti e Fabio Cannavaro, infatti, guideranno rispettivamente Brasile e Uzbekistan al prossimo Mondiale. Il numero di ct nati in Italia, però, potrebbe essere molto più alto.
Oltre a Gattuso, infatti, sono diversi i commissari tecnici italiani impegnati nei playoff europei di scena a marzo, che potrebbero raggiungere sia Ancelotti che Cannavaro nel Mondiale più grande di sempre.