Ajax-Groningen sospesa dopo 6 minuti per i fuochi d’artificio, caos alla Johan Cruijff Arena: cosa è successo e la data del recupero senza tifosi

Una notte di ordinaria follia alla Johan Cruijff Arena. La partita di Eredivisie tra Ajax e Groningen è stata dopo appena sei minuti di gioco a causa di fuochi d’artificio esplosi che hanno ridotto sensibilmente la visibilità e hanno impedito alle due squadre di continuare la gara.
L’arbitro Bad Nijhuis ha deciso di sospendere l’incontro, definendo ‘inaccettabile’ la situazione ai microfoni di ESPN al termine della gara.
Un episodio che richiama alla mente quanto accaduto il 1° novembre scorso, in occasione del match di campionato olandese tra l’Ajax e l’Heerenveen.
Dopo il tentativo di riprendere il gioco dopo oltre mezz’ora di stop, la seconda ondata di fuochi d’artificio ha costretto l’arbitro, in accordo con le autorità - tra cui la sindaca di Amsterdam Femke Halsema - di posticipare la sfida.
Il match sarà recuperato il 2 dicembre alle 14:30, ma senza tifosi, con l’Ajax che ora rischia sanzioni pesanti per il comportamento dei propri tifosi.