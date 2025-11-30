Ajax-Groningen sospesa dopo 6 minuti per i fuochi d’artificio, caos alla Johan Cruijff Arena: cosa è successo e la data del recupero senza tifosi

A saltare all’occhio sono state le reazioni di alcuni calciatori, a partire dall’ex Inter e capitano dell’Ajax, Davy Klaassen, che ha provato a convincere i propri tifosi a interrompere l’esplosione dei fuochi d’artificio. Contrariato anche il compagno Wout Weghorst, immortalato dalle immagini televisive mentre scuote la testa.

I giocatori del Groningen, invece, hanno salutato e ringraziato i propri tifosi giunti ad Amsterdam per la sfida.

L’Ajax ha diramato un comunicato in cui ha definito “scandaloso” quanto accaduto, scusandosi con i presenti e sottolineando che nonostante i controlli non è stato possibile impedire l’ingresso di materiale pirotecnico all’interno dell’impianto.

Inoltre il club ha annunciato di voler avviare indagini attraverso le immagini per individuare i responsabili.