Non solo l'Ajax di Farioli: il Real Galactico, il Liverpool di Gerrard e i più assurdi campionati persi all'ultimo

L'Ajax ha sprecato un vantaggio di 9 punti nelle ultime 5 partite, diventando l'ultima squadra a gettare al vento il titolo: classifichiamole.

Non importa quanto sia netto il vantaggio di una squadra in testa alla classifica nelle ultime settimane di campionato: i tifosi di calcio di tutto il mondo sanno bene che il titolo non è vinto finché non è matematicamente conquistato. Questo concetto non è mai stato così chiaro come quando una squadra crolla da una posizione apparentemente impossibile e consegna il trofeo ai rivali nel rush finale.

Nel 2024-25 è l'Ajax a subire l'umiliazione di gettare al vento quello che solo poche settimane fa sembrava un trionfo ormai certo. La squadra di Francesco Farioli era in vantaggio di nove punti sul PSV, secondo in classifica, a sole cinque giornate dalla fine del campionato olandese, e la stragrande maggioranza dei tifosi olandesi era già convinta che il nome dell'Ajax sarebbe stato inciso sul trofeo.

Tuttavia, una serie di quattro partite senza vittorie, tra cui pesanti sconfitte contro lo Sparta Rotterdam e il NEC Nijmegen, oltre a un pareggio con il Groningen in inferiorità numerica, durante il quale la squadra di metà classifica ha segnato il goal del pareggio al 99', ha improvvisamente lasciato l'Ajax a un punto dal PSV alla vigilia dell'ultima giornata.

E anche se Jordan Henderson e compagni sono tornati alla vittoria contro l'FC Twente, il PSV ha ottenuto la vittoria necessaria per assicurarsi un titolo che aveva praticamente rinunciato meno di due mesi prima.

Il crollo dell'Ajax, secondo Opta, è il più grande nella storia del calcio europeo, quindi, tenendo questo a mente, GOAL ha stilato una classifica dei peggiori crolli della storia recente che hanno preceduto l'assurda caduta di fine stagione dei giganti olandesi.