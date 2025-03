Ogni martedì, dalle 21 alle 23, appuntamento con 'After Kings': a far compagnia a Pierluigi Pardo, i presidenti delle squadre della Kings League.

Per gli appassionati della Kings League, si alza il sipario su un ulteriore imperdibile appuntamento.

Via infatti ad 'After Kings', talk show ufficiale che vedrà al timone un volto di spicco del giornalismo come Pierluigi Pardo.

L'articolo prosegue qui sotto

Da stasera spazio ad analisi e commenti su quanto successo in campionato, con ampio spazio riservato anche agli spettatori.