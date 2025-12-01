Addio a Nicola Pietrangeli: minuto di silenzio nelle partite degli ottavi di Coppa Italia e di Serie A nel weekend 6-7-8 dicembre

La scomparsa di Nicola Pietrangeli, icona assoluta del tennis italiano morto a 92 anni, ha spinto il CONI e la FIGC a disporre un minuto di raccoglimento in tutte le manifestazioni sportive a partire da oggi e per l’intero weekend del 6-7-8 dicembre, come comunicato ufficialmente dal Comitato olimpico e dalla Federazione calcistica.

L’omaggio coinvolgerà tutte le gare, compresi anticipi e posticipi, dagli ottavi di Coppa Italia alle partite di Serie A, per ricordare una figura che ha inciso profondamente sulla storia dello sport nazionale.

La decisione arriva su invito del Presidente del CONI Luciano Buonfiglio, che ha definito Pietrangeli un riferimento eterno del tennis, sottolineando l’impatto delle sue vittorie e del suo carisma su generazioni di atleti e tifosi.