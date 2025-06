Abdellah Ouazane, il gioiello dell'Ajax paragonato a Bellingham e Zidane: al Real Madrid a 16 anni

Raccontiamo chi è il sedicenne fenomeno paragonato a Zinedine Zidane e Jude Bellingham: qualità e fiuto del goal, il futuro è suo.

L'Ajax vanta uno dei vivai più rispettati e invidiati del calcio mondiale. Johan Cruyff, Marco van Basten, Dennis Bergkamp, Clarence Seedorf, Edgar Davids, Patrick Kluivert, Wesley Sneijder... potremmo continuare all'infinito, ma il concetto è chiaro. Innumerevoli stelle hanno imparato il mestiere nella prestigiosa accademia di Amsterdam prima di brillare ancor più in alcuni dei club più ricchi d'Europa.

Non sorprende quindi che l'Ajax abbia scoperto un altro gioiello in Abdellah Ouazane. La particolarità della loro ultima scoperta, però, è che il giocatore è destinato a lasciare il club olandese senza aver mai giocato una partita in prima squadra, per approdare nientemeno che al Real Madrid.

Chi è l'ultima potenziale superstar uscita dalla fucina dell'Ajax? È destinato ad avere successo al Santiago Bernabeu? GOAL vi racconta tutto quello che c'è da sapere su Ouazane.