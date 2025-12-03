Inter-Venezia 5-1, pagelle e tabellino: Thuram inarrestabile, Diouf si sblocca, Esposito e Bonny lasciano sempre il segno

Tutto facile per l'Inter che nella notte di San Siro impiega poco più di mezz'ora per archiviare la pratica Venezia e staccare il pass per i quarti di finale di Coppa Italia, dove i nerazzurri sfideranno la vincente di Roma-Torino: al Meazza i nerazzurri si impongono con un roboante 5-1.

La squadra di Chivu parte con il piede pigiato sull'acceleratore e alle porte del ventesimo la sblocca: imbucata di Frattesi per l'inserimento vincente di Diouf che batte Grandi siglando il suo primo goal in maglia nerazzurra. Passano due minuti e i padroni di casa mettono già il lucchetto alla sfida: lancio di Bisseck, sponda di Sucic e destro di prima intenzione di Esposito che la piazza all'angolino griffando il suo primo goal a San Siro. Prima dell'intervallo c'è gloria anche per Thuram che torna al goal dopo quasi tre mesi.

In avvio di ripresa è ancora l'attaccante francese ad andare a segno insaccando di testa il pallone con il contagiri servitogli da Frattesi. All'imbocco dell'ultima mezz'ora di gioco c'è spazio per altri due squilli, uno per parte: al 66' il Venezia trova il goal della bandiera con Sagrado, la cui conclusione beffa Martinez anche grazie alla determinante quanto sfortunata deviazione di De Vrij. A seguire, però, l'Inter ristabilisce le distanze grazie al bolide imparabile di Bonny che firma il definitivo 5-1.