Pubblicità
Pubblicità
FC Internazionale v Venezia FC - Coppa ItaliaGetty Images Sport
Michael Di Chiaro

Inter-Venezia 5-1, pagelle e tabellino: Thuram inarrestabile, Diouf si sblocca, Esposito e Bonny lasciano sempre il segno

Aprono Diouf e Esposito, al primo goal a San Siro, poi si scatena Thuram: doppietta per il francese che torna a segnare dopo quasi tre mesi. Di Sagrado l'unico sigillo lagunare, poi Bonny firma il pokerissimo.

Pubblicità

Tutto facile per l'Inter che nella notte di San Siro impiega poco più di mezz'ora per archiviare la pratica Venezia e staccare il pass per i quarti di finale di Coppa Italia, dove i nerazzurri sfideranno la vincente di Roma-Torino: al Meazza i nerazzurri si impongono con un roboante 5-1.

La squadra di Chivu parte con il piede pigiato sull'acceleratore e alle porte del ventesimo la sblocca: imbucata di Frattesi per l'inserimento vincente di Diouf che batte Grandi siglando il suo primo goal in maglia nerazzurra. Passano due minuti e i padroni di casa mettono già il lucchetto alla sfida: lancio di Bisseck, sponda di Sucic e destro di prima intenzione di Esposito che la piazza all'angolino griffando il suo primo goal a San Siro. Prima dell'intervallo c'è gloria anche per Thuram che torna al goal dopo quasi tre mesi.

In avvio di ripresa è ancora l'attaccante francese ad andare a segno insaccando di testa il pallone con il contagiri servitogli da Frattesi. All'imbocco dell'ultima mezz'ora di gioco c'è spazio per altri due squilli, uno per parte: al 66' il Venezia trova il goal della bandiera con Sagrado, la cui conclusione beffa Martinez anche grazie alla determinante quanto sfortunata deviazione di De Vrij. A seguire, però, l'Inter ristabilisce le distanze grazie al bolide imparabile di Bonny che firma il definitivo 5-1.

  • PAGELLE INTER

    Thuram (7.5) torna a segnare dopo quasi tre mesi: grande doppietta per il francese. Diouf (7) si sblocca mettendo a referto il suo primo goal in nerazzurro, mentre Esposito (7) manda a referto la sua prima rete a San Siro. Nella ripresa l'attacco fa festa anche con Bonny (7) il cui bolide vale il 5-1. Bene anche Frattesi (7) autore di due assist.

    VOTI INTER: J. Martinez 6; Bisseck 6.5, De Vrij 6.5, Carlos Augusto 6.5; Diouf 7, Frattesi 7, Zielinski 6 (46' Mkhitaryan 6), Sucic 6.5 (79' Bovo sv), Luis Henrique 6 (60' Cocchi 6); P. Esposito 7 (79' Spinaccé sv), Thuram 7.5 (60' Bonny 7).

    • Pubblicità

  • PAGELLE VENEZIA

    Sagrado (6) segna il goal della bandiera a San Siro ed è l'unico a 'salvarsi' insieme a Duncan (6). In grave difficoltà il pacchetto difensivo capitanato da Venturi (5) e Sidibé (5), sempre in ritardo in occasione delle sortite interiste.

    VOTI VENEZIA: Grandi 5.5; Korac 5, Venturi 5, Sidibé 5 (46' Schingtienne 5); Sagrado 6, Duncan 6, Bohinen 5, Lella 5 (81' Perez sv), Haps 5.5 (64' Fila 5.5); Casas 5.5 (81' Adorante sv), Compagnon 5.5 (81' Hainaut sv). 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TABELLINO INTER-VENEZIA

    INTER-VENEZIA 5-1

    Marcatori: 18' Diouf, 20' Esposito, 34' Thuram, 51' Thuram, 66' Sagrado, 76' Bonny

    INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Diouf, Frattesi, Zielinski (46' Mkhitaryan), Sucic (79' Bovo), Luis Henrique (60' Cocchi); P. Esposito (79' Spinaccé), Thuram (60' Bonny). All. Chivu.

    VENEZIA (3-5-2): Grandi; Korac, Venturi, Sidibé (46' Schingtienne); Sagrado, Duncan, Bohinen, Lella (81' Perez), Haps (64' Fila); Casas (81' Adorante), Compagnon (81' Hainaut). All. Stroppa.

    Arbitro:

    Ammoniti: Korac

    Espulsi: -

Serie A
Inter crest
Inter
INT
Como crest
Como
COM
Serie B
Avellino crest
Avellino
AVE
Venezia crest
Venezia
VEN